Омоновца из Пермского края наградили медалью «За отвагу»

Фото: Сергей Матвеев/ВКонтакте

Владислав Украинец родом из Соликамска. Он мастер спорта России международного класса по кикбоксингу. Служит в ОМОНе инженером-сапером. Участвует в спецоперации на Украине.

5 декабря соликамца наградили медалью «За отвагу». Судя по фото удостоверения к награде, опубликованным на личной странице его тренера Сергея Матвеева «ВКонтакте», указ о награждении Украинца был подписан Владимиром Путиным еще 29 сентября.

- Горжусь своими воспитанниками - Настоящими Русскими воинами, - написал 6 декабря пост на стене в ВК директор МАУ СШОР «Олимпиец» Сергей Матвеев. – Проявляя мужество и смелость, он неоднократно принимал участие в горячих точках СВО и будучи раненым спасал своих товарищей.

Фото: Сергей Матвеев/ВКонтакте

Тренер также отметил, что помимо своей основной деятельности Владислав проводит профилактические беседы с подрастающим поколением города Соликамска о патриотизме, мерах безопасности и, конечно, спорте.

- От всей души поздравляем Влада с достойной высокой наградой! На таких парней должна ровняться наша молодежь, - написал Матвеев.

Фото: Сергей Матвеев/ВКонтакте

Эту запись о награде омоновца просмотрели 10 653 раза, 38 сделали репост и 897 лайкнули. Еще 22 человека прокомментировали. Публикуем выдержки из них.

«Поздравляю!!! Бесспорно, это отличный пример для подрастающего поколения и не только... Лично я горжусь тем, что такие достойные люди представляют наш Край и город Соликамск на соревнованиях разного уровня, и всегда стараюсь поболеть за них, пусть даже у телевизора. А уж нашим детям неимоверно повезло, что с ними рядом тренируются и тренируют такие выдающиеся личности!!! Россия - сила!!!»

«Горжусь воспитанниками Соликамской ШОР! Достойно представляют наш город и в спорте, и при защите интересов Родины».

Фото: Сергей Матвеев/ВКонтакте

«Влад, с заслуженной наградой тебя! Ты не только отличный спортсмен, но и храбрый защитник нашей Родины. Дай Бог крепкого здоровья тебе и твоим родным. Пусть бережет тебя ангел Хранитель в твоей нелегкой воинской службе».

«Достойная награда!!! Поздравляем вас!!! Я горжусь, что живу с вами в одном городе, и благодарю вас, что вы, не жалея себя, рискуя своей жизнью и здоровьем защищаете нас и помогаете своему народу!»