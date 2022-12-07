В Перми начали вырезать ледовые скульптуры в новогоднем городке

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мастер-скульптор любовно выглаживает специальным шлифовальным инструментом зеркальную поверхность льда, рядом резчики подтесывают кромки льда, заглаживают трещины снегом.

В Перми на эспланаде вовсю идет обустройство ледового городка. Времени остается все меньше, его нужно успеть открыть 28 декабря.

Судя по темпам работ – наверняка уложатся в срок. Уже отчетливо видны трубы мотовилихинских заводов, голова лошади, которая будет впряжена в карету Екатерины Великой. Вокруг главной ели города угадываются контуры будущего ограждения, которое посвятят 300-летию Перми.

Новогодняя красавица засияет уже 16 декабря. На 30-метровой ели загорятся праздничные гирлянды и красивый светодиодный купол. Будет также много новых украшений.

Ледовый городок нынче посвятят грядущему юбилею города. Посему в нем будет переплетаться история и современность.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Высоченные фигуры отца-основателя Перми Василия Татищева и просвещенной императрицы Екатерины Великой украсят две из семи трехметровых горок, которые также получат юбилейные названия: «Пермь Великая», «Татищев», «Указ Екатерины», «Егошихинский завод», «Молотов», «Кама», «Гербовая».

Композиция из двух горок со скатами высотой в 2 метра будет символизировать Комсомольский проспект, который, как известно, полностью преобразится к 300-летнему юбилею.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Не забудут и о самых маленьких пермяках. Им наверняка понравится скатываться с многочисленных спусков длинной ледовой фигуры, которая будет изображать ящера Пермского периода.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Наверняка семейные альбомы пополнятся множеством селфи, которые пермяки с удовольствием будут делать возле великолепных ледовых скульптур и композиций.

А пока посмотрите, как идет строительство пермского юбилейного ледового городка. Пройдет время, и это тоже будет нашей историей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО