В Перми две женщины в медицинских масках ограбили пенсионерку

Подозреваемых задержали на следующий день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда жительница Орджоникидзевского района Перми 31 января открыла дверь своей квартиры, на пороге стояли две женщины. На лицах незнакомок были медицинские маски. Хозяйке квартиры 72 года. Бабушка подумала, что гостьи похожи на цыганок - по черным глазам, смуглой коже. Однако, бдительность пенсионерки говорливые особы быстро усыпили, возможно, подключили гипноз, которым, по мнению многих людей, цыгане обладают. Женщины сказали, что пришли из газовой службы района проверить счетчики и плиту. Бабушка поверила и с одной из «специалисток» пошла в кухню, а вторая, «коллега» первой дамы, осталась в прихожей. Где быстро начала осматривать одежду и сумки. В кармане куртки нашла кошелек, в нем лежала банковская карта.

Выйдя от пенсионерки воровки отправились по продуктовым магазинам. Причем отоваривались только в небольших торговых точках, где, по их мнению, нет видеокамер. Всего потратили 7 тысяч рублей, делая покупки семь раз по тысяче, в случае, когда не требуется пин-код.

Когда дочь пожилой женщины пришла домой, увидела, что на телефон матери приходят сообщения о списании денежных средств. Женщины позвонили в службу «02», и вскоре следственно – оперативная группа приехала по адресу. Потерпевшая, несмотря на почтенный возраст, описала воровок. И на следующий день подозреваемые были задержаны.

Псевдогазовиками оказались троюродные сестры, жители Гайвы. Одной даме 36 лет. Именно она достала карту из кошелька бабушки. Соучастнице, которая отвлекала хозяйку квартиры и проверяла газовые счетчики, 45 лет. Обе цыганки – рецидивистки, ранее судимые за кражи, мошенничество, незаконный оборот наркотических средств. Потерпевшая уверенно опознала своих обидчиц.

В ходе следствия в содеянном созналась только 45 – летняя гражданка. Она сказала, что пришла в первую попавшуюся квартиру, где дверь открыл пожилой человек. Проверила газовые счетчики в кухне у бабули, но в коридоре ее ждала другая знакомая, не троюродная сестра. Через свою дочь цыганка вернула семь тысяч потерпевшей. Вторая соучастница так и не призналась в краже, якобы, ее в квартире не было.

Андрей Ширкин (государственный обвинитель, старший помощник прокурора Орджоникидзевского района Перми):

«Обвинение двум женщинам предъявлено по статье – кража группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с банковского счета. В действиях 36 – летней обвиняемой имеется опасный рецидив. Она 2 ноября осуждена Дзержинским районным судом Перми за пять аналогичных преступлений. И по совокупности Орджоникидзевский районный суд 11 ноября приговорил обвиняемую к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Соучастница, в ее действиях также рецидив преступлений, приговорена к двум годам лишения свободы».

В суде одна из арестанток сказала потерпевшей: «Извините нас!». Бабушка осталась полностью удовлетворена и благодарна полицейским за оперативность. А еще пенсионерка сделала вывод: нельзя открывать дверь незнакомым людям! Осужденные обжалуют суровый, по их мнению, приговор. Он пока не вступил в законную силу…

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