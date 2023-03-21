Умные остановки в Перми. Фото: Павел Шатров

Рассказываем об «умных» остановках общественного транспорта на улицах Перми, что они умеют делать и где их найти в 2023 году.

В администрации Перми сообщили, что в начале марта на улицах города установили, оснастили необходимым оборудованием и подключили к городской транспортной сети все запланированные на 2022-2023 годы «умные» остановки.

Где найти «умные» остановки в Перми

В марте 2023 года в Перми установили 28 «умных» остановок городского общественного транспорта по адресам:

- «Улица Локомотивная» (ул. Ленина, 87 на пл. Гайдара)

- «Улица Хохрякова» (в центр города - напротив дома №83 на ул. Ленина)

- «Улица Хохрякова» (из города - ул. Ленина, 81)

- «Улица Плеханова» (из города - ул. Ленина, 69)

- «Улица Плеханова» (в город - ул. Ленина, 94)

- «Пермский академический Театр-Театр» (из города - напротив дома №80 на ул. Ленина)

- «Пермский академический Театр-Театр» (в город - ул. Ленина, 84)

- «Улица Борчанинова» (из города - напротив дома №72а на ул. Ленина)

- «Улица Борчанинова» (в город - ул. Ленина, 74)

- «Улица Попова» (из города - напротив дома №68 на ул. Ленина)

- «Улица Попова» (в город - напротив дома №16 на ул. Попова)

- «Улица Куйбышева» (в город - ул. Ленина, 51)

- «Улица Куйбышева» (из города - напротив дома №49а на ул. Ленина)

- «ЦУМ» (в город - ул. Ленина, 45)

- «Улица Ленина» (из города - напротив дома №15 на ул. Сибирской)

- «Улица Ленина» (в город - ул. Сибирская, 17)

- «Парк им. Горького» (в город - ул. Сибирская, 32)

- «Улица Дениса Давыдова» (в город – ш. Космонавтов, 201)

- «Спорткомплекс им. Сухарева» (в город – ш. Космонавтов, 195)

- «Площадь Карла Маркса» (к ул. Островского - ул. Чернышевского, 19)

- «Площадь Карла Маркса» (в город - ул. Белинского со стороны бул. Советской Армии)

- «Печатная фабрика «Гознак» (по ул. Малкова - ш Космонавтов, 114)

- «Улица Малкова» (в город - ул. Малкова, 16)

- «Улица Малкова» (из города - напротив дома №14 на ул. Малкова)

- «Больничный городок» (из города - ул. Братьев Игнатовых, 2)

- «Улица 9-го Мая» (в город – ш. Космонавтов, 131а)

- «Улица Милиционера Власова» (в город - ш Космонавтов, 215)

- «Улица Милиционера Власова» (из города – ш. Космонавтов, 162б)

«Умные» остановки обслуживают автобусные городские маршруты.

Первую в Перми «умную» остановку смонтировали 3 октября 2022 года на ул. Ленина (остановка «Улица Плеханова»).

Что умеют делать «умные» остановки

«Умные» остановки общественного транспорта в Перми предназначены для получения информации на световых табло:

- о маршрутах, проходящих через остановочный пункт

- о текущем времени, дне недели

- прогнозе погоды

«Умные» остановки кроме скамеек для ожидания транспорта оборудованы:

- разъемами для зарядки телефонов

- камерами видеонаблюдения

- подсветкой

- кнопкой вызова экстренных служб по номеру Единой диспетчерской службы «112»

- оповещением о чрезвычайных ситуациях

- бесплатным Wi-Fi

Предполагается, что интерактивные сенсорные панели «умных» остановок в дальнейшем позволят пассажирам общественного транспорта построить нужный маршрут и рассчитать время следования по нему до места назначения, предоставить доступ к городским сервисам - времени подъезда к остановке нужного маршрута, новостям, афише мероприятий и другим.

«Умные» остановочные павильоны выполнены из антивандальных материалов в едином стиле с использованием узнаваемых символов, а также логотипа Пермь-300.

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