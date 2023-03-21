Пермяк, убивший 20-летнюю возлюбленную в Магадане, потребовал суда присяжных

Молодые люди встречались пять лет. Фото: личные страницы/ВКонтакте

Сыщики завершили расследование резонансного убийства 20-летней жительницы поселка Сылвы Анастасии. Вскоре на скамье подсудимых окажется ее 25-летний возлюбленный Сергей.

Напомним, Анастасия была убита 14 декабря 2022 года в Магадане. Ее тело нашли в арендованной квартире по улице Пролетарская, 81. Там же находился и ее 25-летний молодой человек. Его доставили в отдел и после допроса возбудили уголовное дело по статье «убийство».

– По версии следствия, двое молодых людей, приехавших из Перми, проживали в съемной квартире на улице Пролетарская, 81 в Магадане. Во время совместного застолья они употребляли алкоголь и наркотические средства. 14 декабря 2022 года на почве возникших личных неприязненных отношений у подозреваемого возник умысел, направленный на причинение смерти подруге. Мужчина сел сверху на лежащую на полу в комнате девушку и перекрыл руками ее дыхательные пути. В результате наступила смерть девушки от механической асфиксии, - рассказали в ведомстве.

По информации наших коллег из «КП-Хабаровск», Сергей свою вину не признает и говорит, что убивать Настю не собирался.

- Как говорит обвиняемый, он пытался успокоить девушку. Сел на нее сверху, закрыл рот. Через какое-то время она перестала сопротивляться. Смерть наступила от механической асфиксии, - сообщил нашим коллегам источник в правоохранительных органах региона.

Однако обвинение Сергею предъявлено по статье «Убийство». Парень заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием коллегии присяжных заседателей. Следователями собрана достаточная доказательная база, материалы уголовного дела переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Имена героев публикации изменены.

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