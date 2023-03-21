Красота и здоровье от пермского центра имплантологии «Астра-мед»

Директор «Астра-мед» Ирина Кузнецова. Фото предоставлено центром стоматологии имплантологии «Астра-мед»
Трудно не согласиться, что потерянные зубы сегодня доставляют максимум неудобств человеку в современном мире не только в общении и профессиональной деятельности, но и в ведении здорового образа жизни. Очень часто решить эти проблемы помогают импланты.
В эфире радио «Комсомольская правда» (Пермь 96,6) директор центра стоматологии имплантологии «Астра-мед» Ирина Кузнецова и врач-стоматолог- ортопед Кирилл Буторин поделились о том, как вернуть человеку радость новой улыбки и исправить ситуацию с потерянными зубами. В настоящее время для этого в арсенале цента «Астра-мед» есть несколько эффективных методов с использованием передовых технологий.
Начинаем с обследования
Решение проблемы с отсутствием зубов в «Астра-меде» советуют начинать с консультации у специалистов центра. Как отмечает Ирина Кузнецова, первичная консультация продолжается не менее часа. За это время пациента осматривает стоматолог- терапевт и стоматолог-хирург, а при необходимости к ним могут присоединиться врач-ортопед и зубной техник. Именно на этом этапе снимаются многие вопросы при дальнейшем выборе метода восстановления зубов.
«Для меня чем сложнее работа, тем она более интересна. Приходит пациент с особенным случаем и ты думаешь, какой будет лучше выбирать план лечения. Мне нравится работать с теми людьми, которые имеют желание вылечиться и быть красивыми. Я им в этом помогаю», - считает Кирилл Буторин.
Исчерпывающую информацию при обследовании дает 3D-снимок, который позволяет рассмотреть полость рта, зубы-антагонисты, гайморовы пазухи и суставы. Самое главное, с его помощью можно оценить весь объем работы по установке импланта, исключить возможные осложнения и конфликты.
Фото предоставлено центром стоматологии имплантологии «Астра-мед»
Всё на четырех
Одним из эффективных методов является технология установки имплантов «Всё на четырех».
По словам Кирилла Буторина, это метод приемлем для практически любой ортопедической ситуации, так как в большинстве случаев костной ткани бывает не совсем достаточно для установки имплантатов либо в области дальних зубов нет кости.
Метод «Всё на четырех» предполагает установку имплантов в определенных зонах под определенным углом, возможность восстановления зубов сразу за один визит в центр после проведения соответствующей диагностики. Таким образом происходит восстановление зубов одной челюсти на 4 имплантах. Установленный несъемный протез по методу «Всё на четырех» позволяет им пользоваться ежедневно. Таким протезам требуется проведение гигиены один раз в полгода.
Ирина Кузнецова особо отмечает, что центр имплантологии «Астра-мед» использует технологию «Всё на четырех» уже в течение 9 лет: «Мы самыми первыми начали применять ее в Перми. По статистике отдаленных результатов у нас нет пациентов, которые бы остались недовольны установленными имплантами и обращались к нам из-за поломки конструкции».
Фото предоставлено центром стоматологии имплантологии «Астра-мед»
Лучшие материалы и совместимость
В связи со сложившимися внешними факторами и не зависящими от центра «Астра-мед» некоторые препараты и расходные материалы, используемые в сфере стоматологии и имплантологии, стали недоступны. Тем не менее, руководство «Астра-меда» продолжает изыскивать возможности по их приобретению. К их числу относится анестетик «Ультракаин»: его стоимость возросла почти в четыре раза, но для лечения пациентов центра его применение продолжится.
Центр имплантологии «Астра-мед» продолжает работать с системами имплантов «Альфа Био», «Необиотек», «Нобель».
Пациенты, которые ранее установили другие системы имплантов, могут также обращаться в центр «Астра-мед».
«Мы имеем богатый опыт работы с разными системами имплантов, можем подобрать необходимую ортопедическую часть и работать с ней без каких-либо сложностей», - заверяет врач центра «Астра-мед» Кирилл Буторин.
Фото предоставлено центром стоматологии имплантологии «Астра-мед»
Где найти центр «Астра-мед» в Перми
Центр стоматологии и имплантологии «Астра-мед» в Перми находится по адресу: ул. Пермская, 161.
В центр «Астра-мед» можно обращаться по телефонам: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39.
Центр «Астра-мед» в Интернете: https://астрамедцентр.рф/
Группа во «ВКонтакте»: https://vk.com/astramedperm
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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