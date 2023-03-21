В среднем на жителя Прикамья приходится 375 тысяч рублей долга

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На каждого из нас давит не только атмосферный столб, как утверждал Остап Бендер, но и задолженность. В агентстве «РИА-рейтинг» составили традиционный ежегодный рейтинг закредитованности населения.

В этом списке регионы ранжируются по простому принципу. Сначала по данным банков социологи высчитывают размер кредита, который в среднем приходится на каждого жителя региона. Затем определяют, какой процент он составляет от среднего годового заработка.

Чем это соотношение меньше, тем закредитованность ниже. И тем лучше и выше место в списке.

- Такой рейтинг помогает определить, в каких регионах начинаются тревожные процессы, - объясняет экономист Дмитрий Клещев. – Если доходы у людей растут, они живут по средствам и имеют возможность повысить качество жизни «здесь и сейчас» путем привлечения заемных средств, это более чем нормально. Они покупают квартиры по ипотеке, оформляют автокредиты, приобретают полезные в быту вещи.

Но если закредитованность в регионе приближается к ста процентам, уже есть повод задуматься о том, что люди пытаются за счет кредитов решать какие-то проблемы, в том числе перекредитовываются, чтобы закрыть старые долги.

В Нижнем не любят жить взаймы

Где в Приволжье чаще берут кредиты? Опережают средние по стране показатели Башкортостан, Татарстан, Удмуртия и Пермский край.

Самый маленький размер «среднедушевого» кредита оказался в Мордовии и, неожиданно, в Нижегородской области, где на каждого жителя давит «столб» долга всего в 267 тысяч рублей. Для сравнения: среднедушевой размер кредита в целом по России составил около 361 тысячи рублей, а в Башкирии – почти 392 тысячи.

Удмуртия – в антилидерах списка

Насколько жители тех или иных регионов жили по средствам?

Все территории Приволжья все-таки хоть немного, да превышают средний по стране показатель закредитованности в 54 процента. Совсем неплохо обстоят дела в Мордовии и Нижегородской области – 54,6 и 55,2 процента соответственно. В списке «РИА-рейтинг» они заняли позитивные 19-е и 20-е места.

А вот руководству некоторых регионов, возможно, стоит проанализировать ситуацию. Во второй половине итогового рейтинга – на 82-м месте - оказалась Удмуртия. Оренбургская область заняла 79-ю позицию, а Башкортостан и Чувашия - на 77-й и 76-й строчках. Не слишком обнадеживают 71-е и 68-е места Татарстана и Пермского края.

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