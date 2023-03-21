Фото: Пермский краеведческий музей

В рамках празднования 300-летия Перми, который отмечается в 2023 году, краеведческий музей с 21 марта приглашает посетить выставку «Докопаться до города». Выставка познакомит с уникальными предметами, обнаруженными за последние десятилетия во время археологических раскопок в историческом центре города.

В Пермском краеведческом музее рассказывают, что в разные годы на территории города археологи нашли множество предметов быта пермяков XVIII, XIX и XX веков: бутылки, монеты, гончарная утварь, курительные трубки, статуэтки. В ряд крупных открытий вошел «Клад дома Лары» с дореволюционной посудой, бревенчатый фрагмент Соликамского тракта на бывшем заводе Шпагина и другие.

Фарфор из «Клада дома Лары» археологи обнаружили летом 2019 года во время раскопок в центре Перми на ул. Ленина, 16. Это место было многим известно по роману Бориса Пастернака «Доктор Живаго». По сюжету романа в доме жила его героиня Лара Антипова. Найденная посуда представляет чайный и кофейно-чайный сервизы, столовый фарфоровый сервиз, медную и стеклянную посуду. Что интересно, фарфор был завернут в местные газеты периода 1916-1917 годов.

Посетителям выставки «Докопаться до города» впервые покажут шахматные фигурки второй половины XIX века. В краеведческом музе считают, что они относятся к достаточно редкому изобразительному виду шахмат. Пермским археологам удалось найти 15 сохранившихся фигурок.

Новая выставка также представит так называемые «пермские изразцы». Они появились в период строительства административных зданий в новом губернском городе 1780-1790-х годов. Их изготовляли небольшими партиями приезжие мастера-кирпичники. В те времена такими изразцами были облицованы печи в домах администрации города и в жилых домах состоятельных пермяков. После отъезда бригад строителей подобные изразцы больше не изготавливались и практически все были утеряны во время большого пермского пожара 1842 года.

В рамках выставки можно будет посетить многочисленные лекции, школьников ждут мастер-классы.

Выставка «Докопаться до города» будет проходить в стенах Дома Мешкова (ул. Монастырская, 11) до августа 2023 года. Стоимость билета от 100 рублей. (0+)

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