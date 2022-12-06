Вывеску вернут, а на крыше разместят каток и ресторан: как будет преображен пермский ЦУМ

В 2010 году внешний вид ЦУМа изменился Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Старейший торговый центр Перми, одна из достопримечательностей города – ЦУМ – получит новый облик. Проект реновации здания показало московское архитектурное бюро VALUE.

Напомним, ЦУМ в Перми открылся 29 декабря 1965 года. Тогда это был не просто крупнейший на Урале универсальный магазин – там впервые пермские покупатели могли спокойно подойти к товару, потрогать его, прикинуть на себя, а не просить продавца показать «во-о-он ту кофточку». Магазин был разделен на отдельные секции. Одно время существовала даже доставка купленных товаров на дом. Работал демонстрационный зал для рекламы новой продукции. А витрины ЦУМа украшали диковинные до этого момента манекены. Здесь было почтовое отделение, справочный стол, театральные кассы.

Так выглядел ЦУМ в советское время Фото: архив "КП"

Расположенный на перекрестке центральных улиц ЦУМ быстро стал одной из визитных карточек города. Его печатали на открытках с видами Перми, возле него назначали свидания.

В 2010 году во время «культурной революции» внешний вид ЦУМа несколько изменился – весь фасад четырехэтажного здания был покрыт пленкой с изображениями элементов пермского звериного стиля. А спустя пять лет со здания убрали вывеску «Универмаг «Пермь», украшавшую его полвека. Осталось лаконичное название «ЦУМ».

Авторы проекта обновления ЦУМа предлагают вернуть историческое название и установить оригинальную вывеску «Универмаг «Пермь». А медведей и человеко-птиц с фасада убрать. Вместо них - вернуть наклонное остекление первого этажа и прозрачные витрины. Также фасад хотят освободить от наружной рекламы и сделать на нем интерактивный экран.

В самом здании планируются не столько торговые площади, сколько арт-пространство, где будут представлены пермские бренды. На верхних этажах могут появиться детский образовательный центр, галерея и площадки для разнообразных мероприятий.

Во дворе на месте парковки авторы концепции предлагают разместить амфитеатр и спортивную площадку, а на крыше – смотровую площадку, ресторан и летний кинотеатр. Зимой крыша сможет превращаться в ледовый каток.

- Показанный проект мне очень нравится, это интересная реконструкция, - прокомментировал концепцию пермский архитектор-реставратор Геннадий Воженников. - Весь город меняется, и, конечно, ЦУМу тоже нужно стать более комфортным, чем он был в советское время. Но Комсомольский проспект - это знаковое место, и ЦУМ должен остаться узнаваемым, надо сохранить характеристики достопримечательного места. Нельзя изменить его силуэт, видный с «парадных» точек. А идея создать на крыше смотровую площадку – хороша. У нас в Перми не хватает панорамных площадок, откуда бы открывался вид на город, тем более, что мы собираемся развивать въездной туризм.