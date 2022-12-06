Единое ежемесячное пособие на детей в Пермском крае 2023: размер и оформление выплат

Пособия на детей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Пермском крае вводится новая адресная система социальной поддержки. Единое ежемесячное пособие позволит упростить оформление документов для его получения. Предлагаемый сервис позволит один раз подать заявление, а далее удобно и комфортно получать положенные выплаты.

Выплата единого ежемесячного пособия коснется нуждающихся семей с детьми и беременных женщин. Это позволит выстраивать целостную систему поддержки нуждающихся семей с детьми.

Ежемесячное пособие будет предоставляться в соответствии с едиными условиями для различных категорий граждан.

КОГДА ВВЕДУТ ЕДИНОЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Единое ежемесячное пособие введут в Пермском крае с 1 января 2023 года в стране вводится ежемесячное пособие на детей. Принятый 24 ноября 2022 года в Пермском крае законопроект направлен на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным.

РАЗМЕР ВЫПЛАТ ЕДИНОГО ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Размер выплат единого ежемесячного пособия на детей будет составлять:

- от 50% до 100% величины прожиточного минимума для детей – от 6 363 до 12 726 рублей;

- для беременных женщин от 50% до 100% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения – от 6 979,5 до 13 959 рублей.

Для повышения благосостояния семей при рождении близнецов предложено установить выплату при рождении не только тройни, но и двойни с увеличением размера выплаты до 100 тысяч рублей на каждого ребенка. В настоящее время размер выплаты составляет 6 570,53 рублей.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫПЛАТ В ЕДИНОМ ЕЖЕМЕСЯЧНОМ ПОСОБИИ НА ДЕТЕЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Единое ежемесячное пособие на детей в Пермском крае объединит несколько видов выплат:

- нуждающимся семьям от рождения ребенка до 17 лет;

- беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки;

- на первого, третьего ребенка до 3 лет;

- на детей от 3 до 7 лет и на детей от 8 до 17 лет.

- по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей;

- пособие беременным женщинам.

Получателями единого ежемесячного пособия станут семьи, воспитывающие почти 40% детского населения Пермского края

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОГО ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Денежные средства единого ежемесячного пособия на детей в Пермском будут предоставляться при следующих условиях:

- среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного уровня;

- учет имущественной обеспеченности семьи;

Период расчета – 12 месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем обращения.

УДОБСТВО ЕДИНОГО ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Главным удобством для получения единого ежемесячного пособия на детей в Пермском крае является подача только одного заявление: всю информация о семье Министерство социалльного развития Пермского края будет получать в рамках межведомственного взаимодействия из налоговых органов, МВД и Росреестра.

Все ранее назначенные меры поддержки в рамках переходного периода будут сохранены до окончания периода их предоставления.

Выдача единого ежемесячного пособия на детей будет осуществляться за счет средств бюджета Пермского края при совместном финансировании из федерального бюджета.

Расходы краевого бюджета на предоставление единого ежемесячного пособия составят: в 2023 году – около 6,3 млрд рублей, в 2024 году – 7,8 млрд рублей, в 2025 году –7,9 млрд рублей.

Мероприятия по поддержке семей с детьми реализуются в рамках национального проекта «Демография».

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

При введении единого ежемесячного пособия на детей в Пермском крае предусматривается переходный период.

Семьи, в которых дети родились до конца 2022 года, могут выбрать - получать прежние выплаты или перейти на новое единое ежемесячное пособие.

Возможность пользоваться выплатами по старым правилам сохранится у семей до истечения всего периода их предоставления.

Семьи, в которых дети родятся после 1 января 2023 года, будут иметь основания заявиться на единое пособие на новых условиях.

СОХРАНЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Помимо выплат единого ежемесячного пособия для льготных категорий в Пермском крае продолжают действовать региональные меры поддержки.

Для нуждающихся многодетных семей сохраняются:

- ежемесячная денежная выплата на учащегося в возрасте от 17 до 23 лет;

- ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг на каждого члена семьи;

- бесплатное посещение музеев, выставок;

- бесплатное обеспечение одеждой для школы и спортивной формой;

- бесплатное питание для обучающихся по очной, очно-заочной форме, форме семейного образования;

- выплата компенсации 50% в музыкальных школах, спортивных секциях, школах искусств;

- бесплатное питание для обучающихся в школе.

В Пермском крае продолжат выплачивать единовременное пособие кормящим матерям, а для многодетных семей сохраниется обеспечение лекарственными препаратами детей до 6 лет.

КУДА ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЕДИНОЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Чтобы оформить новое единое ежемесячное пособие на детей в Пермском крае, необходимо подать одно заявление без дополнительных справок:

- через портал Госуслуг;

- лично через МФЦ.

Администрировать выплату единого ежемесячного пособия на детей в Пермском крае будет объединенный Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации - Социальный фонд России (СФР).

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