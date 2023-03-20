Стала известна судьба неизвестного пациента, который 30 лет лечился в больницах Пермского края

Медики лечили неизвестного мужчину с 1992 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Об этой истории мы писали еще в 2021 году. Тогда к прокурору Чайковского Егору Шмырину (сейчас прокурору Перми - Ред.) обратились врачи Чайковской психиатрической больницы и сказали, что уже много лет они лечат неизвестного пациента: никаких документов у мужчины нет, никто из близких им не интересуется, а сам он не помнит даже собственного имени.

- Сперва врачи больницы сами пытались установить его личность, - рассказывает Егор Шмырин. - После обращения в полицию сотрудники несколько лет вели оперативную работу: искали и проверяли заявления о пропавших без вести людях, проверяли бюро несчастных случаев, отправляли в разные регионы страны фотографию и отпечатки пальцев пациента, но ни родственников, ни близких, ни даже знакомых найти не смогли. Поиск по ДНК также не дал никаких результатов. Тогда мы по крупицам начали восстанавливать его жизненный путь за последние 30 лет.

Первым делом прокуроры вместе с полицейскими разослали запросы во все прикамские больницы, и от одной из них пришел ответ. Оказалось, что в 1992 году мужчину нашли на одном из вокзалов Перми. Но ни паспорта, ни каких-то других документов подтверждающих его личность при нем не было. Его увезли в одну из городских больниц, потом во вторую, третью - одно за другим он менял медицинские учреждения как безызвестный пациент.

- Мы продолжали изучать его медкарточки в надежде найти хоть какую-то зацепку. И в одной из них нам попался документ 2004 года, где по решению суда его признали недееспособным, - продолжает Егор Шмырин. - Еще в документе была запись, в которой пациент называл врачу свое имя, фамилию и дату рождения - 1957 год.

Прокуроры и полицейские обратились в ФМС, чтобы узнать, где зарегистрирован мужчина. Им сообщили, что мужчина с такими инициалами проживает в Соликамске. В надежде, что родной дом пациента найден, полицейские приехали на адрес, но столкнулись с очередной проблемой - в квартире уже проживал мужчина с абсолютно такими же фамилией, именем и отчеством. Дальнейшие попытки найти квартиру пациента не увенчались успехом.

- Но нам удалось восстановить его паспорт и другие необходимые документы. Также решили вопрос с начислением пенсии, и определили его в Оханский психоневрологический интернат, с ним все в порядке. А вот родственников, к сожалению, найти так и не удалось, - заключил Егор Шмырин.

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