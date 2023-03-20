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Общество20 марта 2023 11:45

«Комсомолка» наградила лучших врачей и лучшие клиники Перми

Подведены итоги ежегодного конкурса «Клиника года - 2022»
Алена ОВЧИННИКОВА
Победители конкурса «Клиника года - 2022».

Победители конкурса «Клиника года - 2022».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомольская правда» в Перми подвела итоги ежегодного конкурса «Клиника года - 2022». Торжественная церемония и вручение памятных дипломов прошли на площадке учреждения культуры «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий». В зале гостей и участников мероприятия встречали живая музыка, непринужденная атмосфера и изысканный фуршет.

«Клиника года» – это масштабный проект, в котором принимают участие медицинские учреждения разных направлений медицины. Он проходит во многих регионах России и удостоен благодарности Минздрава РФ.

Гостей торжественной церемонии поприветствовала главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Александровна Корягина.

Гостей торжественной церемонии поприветствовала главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Александровна Корягина.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Приветствую всех коллег на мероприятии, которое «Комсомольская правда» проводит уже не первый год для всего медицинского сообщества Пермского края, - обратилась к собравшимся главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Александровна Корягина. – Позади у нас остались сложные годы пандемии коронавируса. В ноябре 2021 года на территории края было девять тысяч коек, и семь с половиной тысяч из них было перепрофилировано под оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Ту помощь, которую наши пациенты недополучали в государственной системе здравоохранения, они смогли получить в частной. Врачи частной системы здравоохранения участвовали в реабилитации пациентов, в итоге большинство из переболевших смогли вернуться к своей обычной жизни. Мое поздравление адресовано сегодня всем победителям конкурса «Клиника года». Вместе с вами мы и дальше будем оказывать медицинскую помощь пациентам в нашем регионе, а также увеличивать продолжительность жизни пермяков.

Каждый из победителей проекта «Клиника года - 2022» получил персональные кубки и дипломы.

Каждый из победителей проекта «Клиника года - 2022» получил персональные кубки и дипломы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Напомним, уникальный проект «Комсомольской правды» дает возможность пермякам и жителям края познакомиться с хорошими врачами, лучшими клиниками Перми и узнать новости медицины. А у врачей появляется прекрасная возможность рассказать большому кругу читателей о своих методиках, акциях, современной медицинской помощи, стандартах диагностики и безопасного лечения.

Торт в честь победителей «Клиники года - 2022».

Торт в честь победителей «Клиники года - 2022».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Традиционно призеров проекта определяли с помощью онлайн-голосования сами пациенты. Несколько месяцев на сайте perm.kp.ru шло голосование за лучших из лучших. Свои голоса участникам «Клиники года» отдали почти 50 тысяч наших подписчиков.

Победителями лайк-конкурса «Спасибо, доктор!» стали заведующий микрохирургическим отделением офтальмологической клиники 3Z в Перми Денис Анасович Сарваров, врач-невролог, мануальный терапевт многопрофильной клиники «Альфа-Центр Здоровья» г. Перми Илья Валерьевич Нечаев и основатель и ведущий врач акушер-гинеколог высшей категории «Клиники Леонидовых «ОнкоПермь» Татьяна Николаевна Леонидова.

Каждый из победителей проекта в различных номинациях в момент получения персональных кубков, дипломов и цветов искренне благодарил «Комсомольскую правду» за возможность поучаствовать в конкурсе и за высокую оценку своего тяжелого, но благородного труда.

- Такие конкурсы просто необходимы для врачей, это большая честь и признание нашей сложной работы на благо здоровья всех пермяков. Мы оказываем услуги, которые муниципальная медицина по разным причинам оказать не может. И это действительно нужно людям. Также хотим поблагодарить всех, кто голосовал за нас и за наших коллег на сайте «Комсомольской правды», - благодарили организаторов конкурса участники «Клиники года».

На церемонии награждения звучала живая музыка от «Не Школы Барабанов Пермь».

На церемонии награждения звучала живая музыка от «Не Школы Барабанов Пермь».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После торжественного награждения гости мероприятия смогли послушать музыку от «Не Школы Барабанов Пермь», попробовать закуски от команды выездного ресторанного обслуживания Black Goose Catering и даже получить свой портрет от художника-шаржиста Дмитрия Кононова.

Изысканный фуршет от команды выездного ресторанного обслуживания Black Goose Catering.

Изысканный фуршет от команды выездного ресторанного обслуживания Black Goose Catering.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Больше фотографий с церемонии награждения конкурса «Клиника года - 2022» можно посмотреть в группе «Комсомольской правды» в Перми ВКонтакте.

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

Победителем в номинации «Прогрессивные технологии и высокий уровень клиентского сервиса» стала клиника прогрессивной офтальмологии «3Z Пермь».

Церемония награждения победителей конкурса «Клиника года - 2022».

Церемония награждения победителей конкурса «Клиника года - 2022».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В номинации «Доступность, профессионализм и качество медицинских услуг» - стоматология «Стелс».

Церемония награждения победителей конкурса «Клиника года - 2022».

Церемония награждения победителей конкурса «Клиника года - 2022».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В номинации «Современные технологии, высокий уровень сервиса и слаженная работа квалифицированного персонала» - специализированная стоматология «Аллада».

Церемония награждения победителей конкурса «Клиника года - 2022».

Церемония награждения победителей конкурса «Клиника года - 2022».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В номинации «Высокое качество, надежность и доступность передовых технологий» - «Клиника лазерной косметологии».

Церемония награждения победителей конкурса «Клиника года - 2022».

Церемония награждения победителей конкурса «Клиника года - 2022».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В номинации «Высокие стандарты медицины» - клиника современной медицины «Медлайн».

Церемония награждения победителей конкурса «Клиника года - 2022».

Церемония награждения победителей конкурса «Клиника года - 2022».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В номинации «Инновационный подход к обеспечению качества диагностики и лечения» - «Клиника Леонидовых «ОнкоПермь».

Церемония награждения победителей конкурса «Клиника года - 2022».

Церемония награждения победителей конкурса «Клиника года - 2022».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В номинации «Ультрасовременные методы лечения, постоянное развитие и безупречный сервис» - клиника подологии и косметологии «Доктор Фут».

Церемония награждения победителей конкурса «Клиника года - 2022».

Церемония награждения победителей конкурса «Клиника года - 2022».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В номинации «Комплексный подход в лечении, диагностике и профилактике» - многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья» г. Пермь.

Церемония награждения победителей конкурса «Клиника года - 2022».

Церемония награждения победителей конкурса «Клиника года - 2022».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Церемония награждения победителей конкурса «Клиника года - 2022».

Церемония награждения победителей конкурса «Клиника года - 2022».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В номинации «Высокие стандарты качества лечения» - центр лечения позвоночника и суставов «Доктор ОСТ».

Церемония награждения победителей конкурса «Клиника года - 2022».

Церемония награждения победителей конкурса «Клиника года - 2022».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дипломы «Врач года - 2022» получили:

- заведующий микрохирургическим отделением офтальмологической клиники 3Z в Перми, катарактальный и витреоретинальный офтальмохирург, врач высшей категории Сарваров Денис Анасович.

- врач стоматолог-терапевт клиники «Стоматология СТЕЛС» Шилова Екатерина Алексеевна.

- врач-стоматолог детской специализированной стоматологии «АллАда» Цветкова Екатерина Вадимовна.

- главный врач, врач-косметолог клиники современной медицины «Медлайн» Третьякова Екатерина Александровна.

- кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог высшей категории, сотрудник кафедры онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ПГМУ им ак. Е. А. Вагнера, основатель и ведущий врач акушер-гинеколог «Клиники Леонидовых «ОнкоПермь» Леонидова Татьяна Николаевна.

- травматолог-ортопед клиники подологии и косметологии «Доктор Фут» Филик Кирилл Олегович.

- врач-невролог, мануальный терапевт многопрофильной клиники «Альфа-Центр Здоровья» г. Пермь Нечаев Илья Валерьевич.

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