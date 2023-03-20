«Комсомолка» наградила лучших врачей и лучшие клиники Перми

Победители конкурса «Клиника года - 2022». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомольская правда» в Перми подвела итоги ежегодного конкурса «Клиника года - 2022». Торжественная церемония и вручение памятных дипломов прошли на площадке учреждения культуры «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий». В зале гостей и участников мероприятия встречали живая музыка, непринужденная атмосфера и изысканный фуршет.

«Клиника года» – это масштабный проект, в котором принимают участие медицинские учреждения разных направлений медицины. Он проходит во многих регионах России и удостоен благодарности Минздрава РФ.

Гостей торжественной церемонии поприветствовала главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Александровна Корягина. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Приветствую всех коллег на мероприятии, которое «Комсомольская правда» проводит уже не первый год для всего медицинского сообщества Пермского края, - обратилась к собравшимся главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Александровна Корягина. – Позади у нас остались сложные годы пандемии коронавируса. В ноябре 2021 года на территории края было девять тысяч коек, и семь с половиной тысяч из них было перепрофилировано под оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Ту помощь, которую наши пациенты недополучали в государственной системе здравоохранения, они смогли получить в частной. Врачи частной системы здравоохранения участвовали в реабилитации пациентов, в итоге большинство из переболевших смогли вернуться к своей обычной жизни. Мое поздравление адресовано сегодня всем победителям конкурса «Клиника года». Вместе с вами мы и дальше будем оказывать медицинскую помощь пациентам в нашем регионе, а также увеличивать продолжительность жизни пермяков.

Каждый из победителей проекта «Клиника года - 2022» получил персональные кубки и дипломы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Напомним, уникальный проект «Комсомольской правды» дает возможность пермякам и жителям края познакомиться с хорошими врачами, лучшими клиниками Перми и узнать новости медицины. А у врачей появляется прекрасная возможность рассказать большому кругу читателей о своих методиках, акциях, современной медицинской помощи, стандартах диагностики и безопасного лечения.

Торт в честь победителей «Клиники года - 2022». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Традиционно призеров проекта определяли с помощью онлайн-голосования сами пациенты. Несколько месяцев на сайте perm.kp.ru шло голосование за лучших из лучших. Свои голоса участникам «Клиники года» отдали почти 50 тысяч наших подписчиков.

Победителями лайк-конкурса «Спасибо, доктор!» стали заведующий микрохирургическим отделением офтальмологической клиники 3Z в Перми Денис Анасович Сарваров, врач-невролог, мануальный терапевт многопрофильной клиники «Альфа-Центр Здоровья» г. Перми Илья Валерьевич Нечаев и основатель и ведущий врач акушер-гинеколог высшей категории «Клиники Леонидовых «ОнкоПермь» Татьяна Николаевна Леонидова.

Каждый из победителей проекта в различных номинациях в момент получения персональных кубков, дипломов и цветов искренне благодарил «Комсомольскую правду» за возможность поучаствовать в конкурсе и за высокую оценку своего тяжелого, но благородного труда.

- Такие конкурсы просто необходимы для врачей, это большая честь и признание нашей сложной работы на благо здоровья всех пермяков. Мы оказываем услуги, которые муниципальная медицина по разным причинам оказать не может. И это действительно нужно людям. Также хотим поблагодарить всех, кто голосовал за нас и за наших коллег на сайте «Комсомольской правды», - благодарили организаторов конкурса участники «Клиники года».

На церемонии награждения звучала живая музыка от «Не Школы Барабанов Пермь». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После торжественного награждения гости мероприятия смогли послушать музыку от «Не Школы Барабанов Пермь», попробовать закуски от команды выездного ресторанного обслуживания Black Goose Catering и даже получить свой портрет от художника-шаржиста Дмитрия Кононова.

Изысканный фуршет от команды выездного ресторанного обслуживания Black Goose Catering. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Больше фотографий с церемонии награждения конкурса «Клиника года - 2022» можно посмотреть в группе «Комсомольской правды» в Перми ВКонтакте.

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

Победителем в номинации «Прогрессивные технологии и высокий уровень клиентского сервиса» стала клиника прогрессивной офтальмологии «3Z Пермь».

Церемония награждения победителей конкурса «Клиника года - 2022». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В номинации «Доступность, профессионализм и качество медицинских услуг» - стоматология «Стелс».

Церемония награждения победителей конкурса «Клиника года - 2022». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В номинации «Современные технологии, высокий уровень сервиса и слаженная работа квалифицированного персонала» - специализированная стоматология «Аллада».

Церемония награждения победителей конкурса «Клиника года - 2022». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В номинации «Высокое качество, надежность и доступность передовых технологий» - «Клиника лазерной косметологии».

Церемония награждения победителей конкурса «Клиника года - 2022». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В номинации «Высокие стандарты медицины» - клиника современной медицины «Медлайн».

Церемония награждения победителей конкурса «Клиника года - 2022». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В номинации «Инновационный подход к обеспечению качества диагностики и лечения» - «Клиника Леонидовых «ОнкоПермь».

Церемония награждения победителей конкурса «Клиника года - 2022». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В номинации «Ультрасовременные методы лечения, постоянное развитие и безупречный сервис» - клиника подологии и косметологии «Доктор Фут».

Церемония награждения победителей конкурса «Клиника года - 2022». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В номинации «Комплексный подход в лечении, диагностике и профилактике» - многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья» г. Пермь.

Церемония награждения победителей конкурса «Клиника года - 2022». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Церемония награждения победителей конкурса «Клиника года - 2022». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В номинации «Высокие стандарты качества лечения» - центр лечения позвоночника и суставов «Доктор ОСТ».

Церемония награждения победителей конкурса «Клиника года - 2022». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дипломы «Врач года - 2022» получили:

- заведующий микрохирургическим отделением офтальмологической клиники 3Z в Перми, катарактальный и витреоретинальный офтальмохирург, врач высшей категории Сарваров Денис Анасович.

- врач стоматолог-терапевт клиники «Стоматология СТЕЛС» Шилова Екатерина Алексеевна.

- врач-стоматолог детской специализированной стоматологии «АллАда» Цветкова Екатерина Вадимовна.

- главный врач, врач-косметолог клиники современной медицины «Медлайн» Третьякова Екатерина Александровна.

- кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог высшей категории, сотрудник кафедры онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ПГМУ им ак. Е. А. Вагнера, основатель и ведущий врач акушер-гинеколог «Клиники Леонидовых «ОнкоПермь» Леонидова Татьяна Николаевна.

- травматолог-ортопед клиники подологии и косметологии «Доктор Фут» Филик Кирилл Олегович.

- врач-невролог, мануальный терапевт многопрофильной клиники «Альфа-Центр Здоровья» г. Пермь Нечаев Илья Валерьевич.

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