Синоптики рассказали, каким будет апрель в Пермском крае

Весна, где ты? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, в понедельник, в Прикамье еще стоит прохладная сухая погода, а вот со вторника могут начаться мартовские дожди – в регион идет небывало ранняя оттепель. Не сменится ли она морозами? Каким будет апрель? Стоит ли нам, действительно, ждать раннюю весну в этом году?

На эти вопросы в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) ответил руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов.

- Весна продолжает наступать, она бежит на 1-2 недели впереди графика, - объяснил синоптик. - Если на прошлой неделе все-таки выдались пару дней с ощутимыми морозами, когда ночью температура понижалась до -10…-15 градусов, то на этой неделе утренних заморозков не будет. Вплоть до конца недели сохранится устойчивый тренд на потепление, и к четвергу температура днем поднимется до +7 градусов. По ночам столбик термометра также не будет опускаться ниже нуля. На следующей неделе предпосылок для какого-либо похолодания также не просматривается.

Но обратная сторона этого – к нам придет достаточно влажный воздух, и солнца, начиная со вторника, мы почти не увидим, разве что только в четверг. Не обойдется и без осадков – со вторника до воскресенья ожидаются дожди, хорошо хоть они не будут проливными.

Какую погоду нам ждать дальше?

- Теплый март, как правило, отодвигает границу снежного покрова, освобождает европейскую территорию страны от снега, - прогнозирует Павел Смирнов. – В итоге земля лучше прогревается, и это заметно снижает вероятность холодного апреля.

По данным сервиса GISMETEO, теплая и дождливая погода сохранится у нас всю первую декаду апреля, затем настанут солнечные дни, и к концу второго месяца весны может потеплеть до +19 градусов.