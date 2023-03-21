За 2022 год «СтройПанельКомплект» обучил на рабочие специальности более 200 человек

Фото: «СтройПанельКомплект»

«СтройПанельКомплект» – одно из промышленных предприятий Пермского края, где сохранилась программа постоянного обучения рабочим специальностям. Для этого в СПК есть оснащенные учебные классы, утвержденные программы и специалисты нужной квалификации.

Ежегодно несколько сотен рабочих получают здесь востребованные специальности, повышают свою квалификацию, открывая новые возможности для роста в компании.

Рабочие могут получить специализацию «Стропальщик», «Формовщик железобетонных изделий и конструкций», «Арматурщик», «Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки», «Машинист крана», «Кровельщик», «Моторист бетоносмесительной установки».

По окончанию обучения и успешной сдаче экзамена, выдается свидетельство (удостоверение) об образовании, установленного образца. Занятия проходят в ученых классах, а практическая часть в цехах и на объектах.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Как отмечает исполнительный директор СПК Александр Сыропятов, программы обучения пользуются спросом среди рабочих. Сотрудники расширяют свои компетенции, а предприятие наращивает потенциал команды – ведь на объектах строительства необходимы разные специалисты.

Компания дает не только стабильную работу, но и возможность пройти обучение в рамках предприятия, с удобным для сотрудников графиком.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Высокая квалификация рабочих лежит в основе производственных процессов, как в цехах завода, так и на строительных участках. СПК способствует росту и развитию каждого сотрудника, чтобы создавать продукцию ЖБИ и строить объекты высокого качества! Сейчас застройщик возводит три жилых комплекса и занимается разработкой других проектов.

Актуальные вакансии для соискателей опубликованы на сайте zavod-spk.ru

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