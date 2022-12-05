В Прикамье рассказали, как стать Киберпермяком

Фото: краевое правительство.

В онлайн-магазине App Store доступно для скачивания обновление мобильного приложения «Управляем вместе». В нем теперь появился раздел «Цифровой профиль жителя».

Об этом на Совете глав муниципальных образований Прикамья под председательством губернатора Дмитрия Махонина рассказал министр информационного развития и связи Петр Шиловских.

Доступно 6 сервисов

Если в двух словах, – это многофункциональный инструмент. Он был создан Министерством информационного развития Пермского края (МИРС) по поручению губернатора Дмитрия Махонина.

Этот профиль развивается на региональной программной платформе «Управляем вместе». В августе 2022 года он появился в мобильном приложении на платформе Google Play и AppGallery, в ноябре оно было обновлено. Сейчас жителям Пермского края в функционале профиля доступно 6 сервисов, пояснили в МИРСе.

Электронные афиши

По словам главы Прикамья, создание Цифрового профиля жителя инициировано для повышения прозрачности и доступности государственных и муниципальных услуг. Но также в нем есть другие сервисы, которые наверняка заинтересуют прикамцев.

Например, сервисы «Афиша культуры» и «Афиша спорта» позволяют ознакомиться с культурными и спортивными событиями, которые проводятся в Пермском крае. С их помощью можно выбрать понравившиеся события, а также добавить мероприятия в свой персональный календарь, чтобы не забыть про них. Очень удобно.

Кроме того, можно с помощью фильтра отсортировать мероприятия - по интересующему району, по стоимости, по свободному доступу, по другим категориям.

Сервис «Спорт для каждого» подскажет, как найти в городе бесплатные занятия физкультурой и спортом и посмотреть их расписание.

В сервисе «Здоровье» доступна информация о том, какие врачебные осмотры доступны в этом году в рамках профилактики или диспансеризации.

В приложении также можно ознакомиться с волонтерскими инициативами с помощью сервиса «Волонтерство», записаться на участие в них.

Магазин поощрений

В региональном министерстве пояснили, что при получении Цифрового профиля, пользователю присваивается достижение «Киберпермяк», что позволяет ему стать участником программ лояльности.

Например, уже сейчас киберпермякам доступны билеты на матчи пермских спортивных клубов в магазине поощрений «Управляем вместе».

Как получить доступ

Глава МИРС объяснил, что для получения доступа к сервисам Цифрового профиля пользователю достаточно авторизоваться в приложении «Управляем вместе» через аккаунт портала «Госуслуги». После этого в личном кабинете появится уникальный идентификатор.

Работа продолжается

Как сообщил Петр Шиловских, работа над приложением продолжается. Например. сервис для пермяков «Баланс проездного» трансформировался в «Транспорт». Если ранее здесь можно было только пополнить транспортную карту и посмотреть историю поездок, то сейчас можно привязать несколько транспортных карт, купить проездной по выбранному тарифному меню.

- Мы хотим создать для пользователей единую точку доступа к услугам и сервисам региональных и муниципальных органов власти и учреждений Пермского края, а также обеспечить механизмы своевременного адресного информирования наших жителей о доступных населению социальных программах, сервисах и мероприятиях», – подчеркивал ранее Дмитрий Махонин. - Стоит задача максимально наполнять профиль актуальными данными по самым разным направлениям. В перспективе жителям края не надо будет искать необходимые сведения на разных сайтах и в соцсетях. Важно, чтобы муниципалитеты информировали своих жителей о приложении и подключались к его наполнению данными по своим территориям.

Наглядная информация

В МИРСЕ подготовили инфографику с карточками, которые помогут понять, как получить Цифровой профиль и какие сервисы в нем найти.