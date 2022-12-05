Фото: musicaeterna / Гюнай Мусаева
Впервые специальный проект Дягилевского фестиваля в Перми «Дягилев+» состоялся в ноябре 2020 года.
Фестиваль является послесловием к основной программе Дягилевского фестиваля, который традиционно проходит летом в Перми.
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ В ПЕРМИ ФЕСТИВАЛЯ «ДЯГИЛЕВ+» 2022
Специальный проект Дягилевского фестиваля — «Дягилев+» состоится в Перми с 24 по 26 декабря.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «ДЯГИЛЕВ+» 2022 В ПЕРМИ
Программа фестиваля «Дягилев+» 2022 в Перми включит показы оперы Карла Орфа De temporum fine comoedia («Мистерия на конец времени»), квартеты Шостаковича и хоровой концерт «Дягилев+» в Перми.
Фото: musicaeterna / Никита Чунтомов.
Мистерию Карла Орфа De temporum fine comoedia исполнят оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Спектакль является совместным проектом Дягилевского фестиваля в Перми и Дома Радио (Санкт-Петербург). Опера получила пять номинаций на национальную театральную премию «Золотая маска — 2022».
Рождественский концерт состоится в исполнении хора musicAeterna, квартеты Дмитрия Шостаковича - солистов musicAeterna
В программу фестиваля «Дягилев+» в Перми также войдут мастер-класс Теодора Курентзиса и концерт альтернативной музыки.
Фото: musicaeterna / Андрей Чунтомов
24 декабря
Солисты оркестра musicAeterna исполнят квартеты Дмитрия Шостаковича (12+) в частной филармонии «Триумф» (ул. Ленина, 44). В программе три струнных квартета композитора: Квартет №7, Квартет №10 и Квартет №13. Начало в 19:00
25 декабря
В ночь с 24 на 25 декабря хор musicAeterna исполнит духовную и светскую музыку шести веков (18+) в Органном концертном зале (ул. Ленина, 51Б). В программе шедевры выдающимихся композиторов разных стран и эпох – Баха, Пуленка, Барбера, Нюштедта, Медельсона, Шнитке, Пярта, Мустукиса и других. Начало в 00:00.
Фото: musicaeterna / Люда Бурченкова
Мастер-класс художественного руководителя фестиваля Теодора для молодых дирижеров и певцов (12+). Начало в 14:00.
Опера Карла Орфа («Мистерия на конец времени» (18+) состоится в социокультурном пространстве «Завод Шпагина» (ул. Советская, 1). Начало в 20:00.
26 декабря
Опера Карла Орфа («Мистерия на конец времени» (18+) состоится в социокультурном пространстве «Завод Шпагина» (ул. Советская, 1). Начало в 20:00.
Фото: musicaeterna / Никита Чунтомов
Концерт альтернативной музыки (18+) состоится в социокультурном пространстве цеха №5 «Завода Шпагина». Начало в 23:00.
СТАРТ ПРОДАЖ БИЛЕТОВ НА ФЕСТИВАЛЬ «ДЯГИЛЕВ+» В ПЕРМИ
Старт продаж билетов на все события фестиваля начнется 13 декабря 2022 года в 14:00 по пермскому времени (12:00 по московскому времени) на Яндекс Афише, которая выступает официальным билетным партнером проекта.
Подписчики Яндекс Плюс смогут первыми купить билеты во время предварительной продажи, которая продлится с 13 по 16 декабря 2022 года.
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