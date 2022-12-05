Фото: musicaeterna / Гюнай Мусаева

Впервые специальный проект Дягилевского фестиваля в Перми «Дягилев+» состоялся в ноябре 2020 года.

Фестиваль является послесловием к основной программе Дягилевского фестиваля, который традиционно проходит летом в Перми.

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ В ПЕРМИ ФЕСТИВАЛЯ «ДЯГИЛЕВ+» 2022

Специальный проект Дягилевского фестиваля — «Дягилев+» состоится в Перми с 24 по 26 декабря.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «ДЯГИЛЕВ+» 2022 В ПЕРМИ

Программа фестиваля «Дягилев+» 2022 в Перми включит показы оперы Карла Орфа De temporum fine comoedia («Мистерия на конец времени»), квартеты Шостаковича и хоровой концерт «Дягилев+» в Перми.

Фото: musicaeterna / Никита Чунтомов.

Мистерию Карла Орфа De temporum fine comoedia исполнят оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Спектакль является совместным проектом Дягилевского фестиваля в Перми и Дома Радио (Санкт-Петербург). Опера получила пять номинаций на национальную театральную премию «Золотая маска — 2022».

Рождественский концерт состоится в исполнении хора musicAeterna, квартеты Дмитрия Шостаковича - солистов musicAeterna

В программу фестиваля «Дягилев+» в Перми также войдут мастер-класс Теодора Курентзиса и концерт альтернативной музыки.

Фото: musicaeterna / Андрей Чунтомов

24 декабря

Солисты оркестра musicAeterna исполнят квартеты Дмитрия Шостаковича (12+) в частной филармонии «Триумф» (ул. Ленина, 44). В программе три струнных квартета композитора: Квартет №7, Квартет №10 и Квартет №13. Начало в 19:00

25 декабря

В ночь с 24 на 25 декабря хор musicAeterna исполнит духовную и светскую музыку шести веков (18+) в Органном концертном зале (ул. Ленина, 51Б). В программе шедевры выдающимихся композиторов разных стран и эпох – Баха, Пуленка, Барбера, Нюштедта, Медельсона, Шнитке, Пярта, Мустукиса и других. Начало в 00:00.

Фото: musicaeterna / Люда Бурченкова

Мастер-класс художественного руководителя фестиваля Теодора для молодых дирижеров и певцов (12+). Начало в 14:00.

Опера Карла Орфа («Мистерия на конец времени» (18+) состоится в социокультурном пространстве «Завод Шпагина» (ул. Советская, 1). Начало в 20:00.

26 декабря

Опера Карла Орфа («Мистерия на конец времени» (18+) состоится в социокультурном пространстве «Завод Шпагина» (ул. Советская, 1). Начало в 20:00.

Фото: musicaeterna / Никита Чунтомов

Концерт альтернативной музыки (18+) состоится в социокультурном пространстве цеха №5 «Завода Шпагина». Начало в 23:00.

СТАРТ ПРОДАЖ БИЛЕТОВ НА ФЕСТИВАЛЬ «ДЯГИЛЕВ+» В ПЕРМИ

Старт продаж билетов на все события фестиваля начнется 13 декабря 2022 года в 14:00 по пермскому времени (12:00 по московскому времени) на Яндекс Афише, которая выступает официальным билетным партнером проекта.

Подписчики Яндекс Плюс смогут первыми купить билеты во время предварительной продажи, которая продлится с 13 по 16 декабря 2022 года.

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