Архитекторы из Москвы показали, как может выглядеть пермский ЦУМ после реновации

Фото: Московское архитектурное бюро VALUE

Московское архитектурное бюро VALUE представило подготовленный совместно с пермскими креативщиками проект реновации ЦУМа. Авторы этого проекта предлагают кардинально изменить старейший ТЦ Перми и полностью обновить его, начиная с названия и заканчивая внешним видом.

Фото: Московское архитектурное бюро VALUE

ЦУМ расположен на пересечении улицы Ленина и Комсомольского проспекта. Он работает с 1965 года. ЦУМ был значимым объектом для города, однако сейчас теряет свою популярность. Согласно новой концепции, в основу реконструкции должны лечь культурный код новаторства и молодости. Идею назвали «Твой универмаг. Твоя Пермь». Она подразумевает не только ремонт, а создание совершенно нового места, не ограниченного при этом только торговыми площадками. Главная цель реновации — сделать ЦУМ более современным и привлекательным для туристов и жителей города.

Фото: Московское архитектурное бюро VALUE

Новое — это хорошо забытое старое

Торговому объекту могут вернуть историческое название — универмаг «Пермь». Предлагается установить на крыше здания оригинальную вывеску красного цвета.

Фото: Московское архитектурное бюро VALUE

В 2010 году в рамках «Пермской культурной революции» ЦУМ уже пережил обновления. На окнах появились огромные изображения в Пермском зверином стиле. От них авторы проекта советуют отказаться. Зданию предлагают вернуть наклонное остекление первого этажа и прозрачные витрины.

Также фасад хотят освободить от наружного брендинга арендаторов и сделать его масштабной интерактивной витриной, которая «оживала» бы вечером в режиме мультимедиа.

Фото: Московское архитектурное бюро VALUE

Все виды развлечений

Так как из ЦУМа хотят сделать «новое место силы», ограничиваться торговыми объектами авторы проекта не советуют. Согласно их задумке, во дворе может появиться амфитеатр для проведения мероприятий и спортивная площадка.

Фото: Московское архитектурное бюро VALUE

На крыше предлагают обустроить смотровую площадку, ресторан и летний кинотеатр. Зимой там можно будет размещать каток. На верхних этажах планируется открыть детский образовательный центр, галерею, рабочие пространства и ивент-площадки.

Если задумки удасться реализовать, то ЦУМ может стать многофункциональной площадкой для встреч, образования и проведения культурного досуга.

Фото: Московское архитектурное бюро VALUE

Реализация проекта

Команда, которая работала над созданием проекта реновации ЦУМа, уже встречалась с собственником здания. Будет ли этот проект реализован, пока точно не решено, однако ранее о планах по реконструкции торгового объекта говорилось уже не раз.

Фото: Московское архитектурное бюро VALUE

В частности о необходимости обновления ЦУМа этим летом заявил бизнесмен Александр Кириленко, выкупивший здание в прошлом году. Он тоже говорил о возможном появлении на крыше здания смотровой площадки и кафе. При этом концепцию Пермского звериного стиля он планировал развивать и дальше, в том числе создать парк пермского периода.

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