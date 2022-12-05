В Пермском крае за сутки в ДТП погибли восемь человек

Легковушка Opel Corsa на Восточном обходе влетела под грузовик. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

- Ехали в выходные по трассе, дорога ужасная, авто совсем не держит, - говорят пермские водители.

Сразу три жутких смертельных ДТП произошли в Пермском крае за последние сутки. В авариях погибли сразу восемь человек. И это антирекорд наступившего зимнего сезона.

Первое ДТП с погибшими произошло в днем 4 декабря на трассе Пермь – Екатеринбург. По этой дороге в сторону Перми ехал большгруз. На 23 км автодороги водитель фуры врезался в металлическое ограждение, а вскоре в стоящую фуру въехал автомобиль ВАЗ. В легковушке находилось три человека, все они погибли.

Второе смертельное ДТП случилось ранним утром в понедельник, 5 декабря. В 07.20 на 10-м километре Восточного обхода иномарка Opel Corsa столкнулась с грузовиком Isuzu, который стоял на правой обочине. В результате погибли водитель и пассажир легковушки.

В этой аварии на Восточном обходе погибли два человека: водитель и пассажир.

В ГИБДД отмечают, что оставленное на проезжей части транспортное средство часто провоцирует возникновение автоаварий. Водитель из-за технической неисправности или резкого ухудшения самочувствия останавливается на полосе движения или на обочине, но сам остается в салоне. А через какое-то время в стоящий автомобиль влетает другое транспортное средство, водитель которого отвлекся на дороге или оказался в ситуации, когда столкновения избежать было невозможно.

Через два часа посла аварии в Перми, ДТП с погибшими произошло в Чернушинском городском округе. Здесь столкнулись еще две легковушки. Авария произошла в 9.05 утра на 79-м километре автодороги Пермь — Чернушка.

Фото с места аварии в Чернушинском городском округе: ГИБДД по Пермскому краю.

ДТП произошло из-за того, что водитель УАЗ выехал на встречную полосу и влетел в Mercedes. Отечественная легковушка вспыхнула и полностью выгорела. В салоне находились пятеро. Трое из них погибли, еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу.

По факту всех аварий проводится проверка.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru