Декабрь в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По сообщению Пермского ЦГМС, в начале недели с территории Прикамья начнет уходить антициклон, ожидается кратковременное потепление, которое сменится скорым похолоданием в Перми. Установится облачная погода без значительных осадков, ветер стихнет, атмосферное давление будет падать с аномальных показателей.

В понедельник, 5 декабря 2022 года, в Перми температура воздуха днем составит -10 градусов. Будет облачно, атмосферные осадки не ожидаются.

Во вторник, 6 декабря 2022 года, в Перми начнется очередное похолодание. Температура воздуха ночью будет около -15 градусов, днем чуть теплее – до 13 градусов. Будет облачно, пройдет кратковременный снег.

В среду, 7 декабря 2022, в Перми ожидается пик похолодания на этой неделе: ночью температура опустится до -18 градусов, днем от -13 до -15 градусов. Будет облачно с прояснениями, осадки не ожидаются.

В четверг, 8 декабря 2022 года, в Перми характер погоды значительно не изменится: температура воздуха ночью будет около -16 градусов, днем до -14 градусов. Небо вновь закроют облака, осадков не будет.

В пятницу, 9 декабря 2022 года, в Перми ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью от -15 до -17 градусов, днем около – 13 градусов.

С субботы, 10 декабря 2022 года, в Перми ожидается постепенное потепление: если ночью температура сохранит свои позиции и останется на отметке -17 градусов, то днем потеплеет до -11 градусов. Будет облачно, ожидается небольшой снег. Ветер усилится до 5 метров в секунду.

В воскресенье, 11 декабря 2022 года, в Перми будет пасмурно, пройдет кратковременный снег. Температура воздуха ночью составит -10 градусов, а днем около -8 градусов.

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