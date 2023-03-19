От необычного объекта исходило несколько ярких лучей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

18 марта в ночном небе над Пермью заметили яркий неопознанный объект. Пермяки, ставшие свидетелями необычного зрелища, поделились с редакцией «Комсомолки» видеозаписью и рассказали о своих впечатлениях от увиденного.

- Около 23.00 я вышел на общий балкон и увидел яркую точку, зависшую над бизнес-центром «Грин Плаза», - рассказывает пермяк. - От нее исходило несколько лучей, как от только что разорвавшегося фейерверка. Я достал камеру и начал снимать. К сожалению, камера телефона не передала то, что я видел своими глазами. В объективе это была просто яркая точка. Объект двигался, но очень медленно. Около часа я наблюдал за ним. В итоге он пролетел несколько домов и скрылся за горизонтом. Даже не знаю, что это могло быть.

За комментарием мы обратились к лектору пермского планетария Виталию Францеву, который объяснил, что пермякам посчастливилось увидеть планету Венеру.

- Сейчас сезон вечерней видимости Венеры, - объясняет Францев. - Ее можно наблюдать вплоть до начала лета. Правда, со временем планета будет опускаться все ниже и ниже. А 24 марта нас ждет поистине великолепное зрелище - соединение Луны и Венеры. Наблюдать его можно будет несколько часов - с 20.00 до 23.00.

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