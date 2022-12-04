Пермь скорбит по погибшим в клубе «Хромая лошадь»

В Сквер уральских добровольцев приходят родственники и друзья погибших в клубе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми вспоминают жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь». Традиционно в ночь на 5 декабря и утром в Сквер уральских добровольцев придут их родственники и друзья, принесут цветы и свечи, к установленному там мемориалу. Со дня трагедии прошло 13 лет.

Дети, погибших в клубе людей уже стали взрослыми и приходят в сквер почтить память своих родителей. Традиционно к мемориалу подходят дочери погибшего Алексея Целищева. Три сестры, которым было 12 и 10 лет, а самой младшей всего 5 месяцев, и она знает папу только по фотографиям и рассказам мамы и сестер.

Напомним, пожар в ночном клубе «Хромая лошадь» случился в ночь на 5 декабря 2009 года. Заведение отмечало свой день рождения, в зале разместись более 300 человек. В полночь запустили фейерверк, залпы попали в потолок, а там пыльный пластик и декор из соломы.

Огонь и едкий дым мгновенно распространились по залу. Люди бежали к выходу, но дверь открывалась только наполовину. Окна заколочены, а аварийный выход был завален хламом. Шансы выжить и выбраться из этой огненной ловушки были минимальны. Люди вдыхали ядовитый дым, теряли сознание и падали.

В 2020 году умерла одна из самых тяжелых пострадавших в «Хромой лошади» - Ирина Пекарская, а в 2021 году летом скончалась и Ирина Банникова. Обе девушки после трагедии были прикованы к постели.

Виновных в том страшном пожаре признали 9 человек, реальный срок не получи только бывший глава Госпожнадзора Пермского края Владимир Мухутдинов, ему назначили штраф в 70 тысяч рублей.

Не отсидев весь срок, первыми из колонии вышли пожарные инспекторы, пиротехники и исполнительный директор клуба Светлана Ефремова. Все они попали под амнистию - в связи с 20-летнием принятия Конституции РФ и в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Весь рок отсидели коммерческий директор клуба Константин Мрыхин и арт-директор Олег Феткулов - 6 с половиной и 6 лет соответственно.

10 лет - получил совладелец клуба Анатолий Зак. Его освободили на год раньше срока – осенью 2018-го.

Сейчас на месте бывшего клуба в 2015 году находится Пермский краевой многофункциональный центр.

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