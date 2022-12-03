В Перми поставят музыкально-пластический спектакль по мотивам романа Алексея Иванова «Сердце Пармы»

Кадр из фильма "Сердце Пармы".

Всеобщее внимание сейчас приковано к фильму «Сердце Пармы» по роману Алексея Иванова. Кинолента бьет рекорды по сборам.

В Перми, на родине писателя и героев романа, решили поставить одноименный спектакль, приурочив его к 300-летию города, который пермяки будут отмечать в следующем году.

Об этом сообщила руководитель проектного офиса «Пермь-300» Мария Клебанова. Премьера должна состояться летом в пермском драмтеатре «Театр Театр».

Спектакль «Сердце Пармы» должен стать сюрпризом для зрителей, но художественный руководитель театра согласился немного приоткрыть завесу.

- Мы в театре сами ждем этого события, - признался Борис Мильграм. - Спектакль будет ставить Олег Глушков, замечательный режиссер-хореограф. Это будет нечто музыкально-пластическое с использованием текстов, написанных по мотивам романа Алексей Иванова. Что-то достаточно эпическое. Замысел пока не реализован, и его трудно пересказать словами. Но уже готовы очень интересные эскизы будущих декораций, и сейчас оркестр разучивает первые партитуры музыкального сопровождения. Предполагается, что спектакль мы поставим следующим летом в год 300-летия Перми.

Как объяснил художественный руководитель, по составу актеров предстоит провести специальный отбор.

- Предполагается владение пластикой и даже музыкальными инструментами, на которых предстоит играть на сцене, - объяснил Борис Мильграм. - Могу сказать одно: зрителей ждет захватывающее действие.