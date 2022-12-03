За коммуналку прикамцы будут платить на сотни рублей больше

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В новом году мы получим квиточки с непривычными для нас цифрами.

Как известно, нынче решили повысить тарифы на коммуналку дважды – их уже поднимали в июле, и вот теперь увеличили с 1 декабря.

Журналисты «КП» посчитали, на сколько придется больше платить за коммуналку.

Полной ясности пока нет

- Давайте повысим тарифы с 1 декабря, но не более, чем на 9 процентов, зато потом полтора года их не будем увеличивать, - предложило в этом году федеральное правительство. Конкретные цифры, как водится, доверили рассчитать регионам.

И вот, наконец, на сайте министерства тарифного регулирования и энергетики Прикамья появилась информация о том, к чему нам готовиться. По холодной, горячей воде и теплу полной ясности, правда, пока нет. Про них лишь говорится: «Изменение тарифов на водоснабжение и водоотведение, а также теплоснабжение составит 9 процентов». А вот на газ, электричество и вывоз мусора цифры уже известны.

Так что уже можно сделать расчет, который «КП» публикует ежегодно. Давайте выясним, на сколько больше придется платить теперь за коммуналку семье из трех человек. При условии, что эта маленькая ячейка общества занимает двухкомнатную квартиру в 48 квадратных метров и проживает в центре Перми.

Вывоз мусора нынче дорог

Для удобства расчетов условимся, что семейство в расходовании коммунальных благ не роскошествует и укладывается в нормативы.

Не слишком сильно вырастут расходы семьи на электричество и на газ – по ним новые тарифы уже известны.

Теперь «за свет» будем платить 5 рублей 5 копеек кВтч – больше на 41 копейку. Если учесть, что расчетный норматив потребления электроэнергии на семью из трех человек составляет 73 Киловатт/час в месяц, то плата вырастет на 30 рублей.

Газ подорожает на 45 копеек и будет стоить 7 рублей 6 копеек за кубометр. На троих по нормативам положено 36 кубометров. Итого – траты вырастут на 16 рублей 2 копейки.

А вот новые тарифы на вывоз мусора заметно ударят по семейному бюджету. Их уже повышали в октябре с 88 рублей 2 копеек до 100 рублей, а с декабря их повысят до 117 рублей 18 копеек с жителя в месяц. Таким образом, семья из трех человек будет платить за ТКО больше на 86 рублей 94 копейки.

Чувствительно для кошелька

Плату за воду и тепло нам обещают повысить на 9 процентов. Сделаем аналогичные подсчеты и получим: за холодную воду при нормативе в 11,643 кубометра на троих семье придется платить на 34 рубля 58 копеек больше.

Расходы на горячую воду – из расчета 8,406 кубометра на трех человек – вырастут на 126 рублей 42 копейки. За водоотведение при нормативе 19.41 кубометра на троих плата увеличится на 50 рублей 63 копейки.

Больше всего ударит по кошельку повышение расходов на тепло. Если тариф увелиится на 9 процентов, то Гигакалория будет стоить на 146 рублей 37 копеек больше – 1772 рублей 71 копейку. Норматив потребления на 48 квадратных метров - 1,344 Гигокалории в месяц. То есть за тепло наша семья будет платить больше на 196 рублей 72 копейки.

Если сложить все суммы вместе, то получим: расходы семьи из трех человек, проживающей в двухкомнатной квартире, увеличатся в месяц примерно на 540 рублей.

Остается уповать на то, что тарифы на ЖКХ нам обещают не повышать до 1 июля 2024 года.