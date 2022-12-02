В Пермском крае создадут первый ИТ-маркетплейс для студентов

Студенты первого курса Института компьютерных наук и технологий, созданного в 2022 году на базе Пермского государственного национального исследовательского университета, встретились с членом Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антоном Немкиным и руководством АНО «Цифровая долина Прикамья».

Депутат рассказал ребятам о том, что в Пермском крае откроется постоянно действующий акселератор - ИТ-маркетплейс, где профильные компании смогут предлагать студентам разработку небольших кейсов, частей больших проектов или отдельных направлений в сфере создания программного обеспечения. Это даст молодым айтишникам возможность не только получать опыт практической деятельности в лучших компаниях, но и зарабатывать свои первые гонорары.

- Маркетплейс позволит получить новые возможности для профессионального роста и закрепления полученных в институте знаний, а также дополнительные доходы, которые можно направить, в том числе, на обучение и технику для работы. Акселератор будет собирать группу каждые три месяца. Его программа построена как единый полный цикл взаимодействия и поддержки студентов и молодых ИТ-специалистов края, - сообщил Антон Немкин.

Базой для ИТ-маркетплейса станет «Цифровая долина Прикамья», одним из основателей которой является парламентарий.

По словам директора АНО «Цифровая долина Прикамья» Алексея Ландаря, одним из самых актуальных и востребованных направлений сегодня стала кибербезопасность.

- Дефицит специалистов в этой сфере в России достигает не менее 10 тысяч человек, что открывает беспрецедентное окно возможностей для нашей молодежи, - объяснил Алексей Ландарь. - При этом многие молодые ИТ-гении еще недостаточно понимают как важность, так и специфику этой сферы. Кибербезопасность- не узкая закрытая специальность, она гораздо шире и интереснее, и не только в смысле алгоритмов: развиваясь в этом направлении, можно сделать превосходную карьеру и полностью реализовать свой технологический потенциал.

Именно студентам Института компьютерных наук и технологий может быть интересно это направление, так как ребята учатся по новым программам, уже решают практические задачи, плотно общаются со специалистами из ведущих ИТ-компаний Прикамья и проходят профориентацию по направлениям, которые будут наиболее актуальны для ИТ-рынка в ближайшие 10 лет.

Директор Института компьютерных наук и технологий Алексей Городилов и его заместитель Елена Ландарь рассказали о том, как будет развиваться институт в ближайшие годы. Ключевым направлением работы станет регулярная актуализация учебных планов на основе запросов профильных компаний. Еще один приоритет – запуск сетевого взаимодействия с университетами Китая, Индии и Ирана. Детали этой работы прописаны в соглашении о сотрудничестве, которое заключено между ПГНИУ и «Цифровой долиной Прикамья». Также в следующем году ПГНИУ, «Цифровая долина Прикамья» и департамент образования города Пермь запустят проект «Цифровой десант»: студенты Пермского университета будут помогать школьникам региона осваивать ИТ-науки.

На встрече, кроме того, было объявлено, что Антон Немкин вошел в состав Попечительского совета Пермского государственного национального исследовательского университета и будет лично контролировать развитие ИТ-образования.