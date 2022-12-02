Пермь встречает главного Деда Мороза страны

Новогодний дедушка путешествует по городам России и заглянул в Пермь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Днем 2 декабря на станцию Пермь II приехали сотни семей с детьми. Ровно в 13.00 на железнодорожный вокзал прибыл поезд главного Деда Мороза страны. Новогодний дедушка путешествует по городам России и заглянул в Пермь.

Поезд зимнего волшебника приехал в Пермь из Кунгура Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поезд зимнего волшебника приехал в Пермь из Кунгура. Подходя к вокзалу, паровоз выпустил приветственные клубы пара. Несмотря на мороз – а на улице было – 17 градусов, и на рабочий день, на перроне его встречали целыми семьями: радовались детишки, мамы, папы, бабушки и дедушки. Чтобы встретиться с главным Дедом Морозом России, на станцию Пермь II приехал даже губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Новогодняя очередь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сразу после остановки поезда Дедушка Мороз вышел из вагона и поприветствовал всех собравшихся. Кому-то пожал руку, кого-то из ребятишек погладил по голове и всех поздравил с наступающим Новым годом. А затем ушел в вагон, чтобы повстречаться с пермскими ребятишками и послушать, как они читают стихи и поют песни.

На перроне можно было перекусить. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чтобы попасть в сам поезд, необходимо было покупать билет, а на перроне в это время аниматоры водили с детишками хороводы и устраивали новогодние конкурсы. Эти мероприятия были бесплатными. Еще здесь можно было выпить горячий чай, поучаствовать в мастер-классах и купить новогодние сувениры на ярмарке.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО