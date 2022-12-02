Сбер рассказал о пользе финансовой «подушки безопасности»

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Подушка безопасности: зачем нужна и где ее хранить

В турбулентные времена важно добавить себе уверенности, особенно если дело касается финансов. Чтобы быть готовым к любым незапланированным тратам, советуем обзавестись подушкой безопасности. Давайте разберемся, в чем ее необходимость и где лучше хранить свои сбережения сегодня.

Зачем нужна подушка безопасности

Впервые о необходимости иметь финансовую подушку безопасности человек, как правило, задумывается, когда неожиданно случается форс-мажор, например, потеря работы, болезнь, срочный ремонт. Такие ситуации сильно дестабилизируют человека без накоплений. Чтобы этого не произошло, необходимо заранее позаботиться о своей финансовой устойчивости и начинать копить уже сегодня, формируя свою финансовую защиту в сложных жизненных обстоятельствах. Финансовая подушка безопасности позволит какое-то время — например, несколько месяцев или полгода — жить в привычном режиме. Она поможет в трудную минуту, а в остальное время сделает вас спокойнее и увереннее.

Где хранить финансовый резерв

Подушка безопасности не должна приносить доход или обязательно расти в цене. У неё совсем другие задачи.

Например, если вы вложите все накопленные средства в фондовый рынок, и он пойдёт вниз, а вам срочно понадобятся деньги — придётся вынимать их с убытком.

Поэтому подушку безопасности лучше держать там, откуда её легко и быстро можно достать, чтобы смягчить ситуацию. Разберём основные варианты.

- Хранить деньги дома – самый очевидный и, казалось бы, удобный способ. Наличные средства будут максимально ликвидны, но в тоже время не защищены от инфляции. За несколько лет инфляция серьезно «покусает» ваши накопления. К тому же, может возникнуть соблазн потратить эти деньги не по назначению.

- Иностранная валюта — неплохой вариант. Но следите за тем, чтобы валюта была разная. Так вы сможете распределить риски. Правда, покупать иностранные деньги на всю сумму из подушки — не лучшая идея. Во-первых, возможно, вам придётся эту валюту срочно менять — и хорошо, если по выгодному курсу. Во-вторых, она тоже может подешеветь.

- Вклад или накопительный счёт в банке — лучший вариант из всех возможных. Во-первых, в этом случае вам точно будут начислять проценты. Во-вторых, с банковских счетов вы легко и быстро сможете вывести деньги, если они срочно понадобятся. В-третьих — нет риска, что финансовая подушка пропадёт, потому что накопления клиентов в банке на сумму до 1,4 млн страхует Агентство по страхованию вкладов. Также, можно выбрать вклад с наиболее выгодными или аукционными условиями. Сбер, являясь одним из самых надежных банков, предлагает клиентам широкую линейку денежных вкладов и регулярно запускает акции с выгодными ставками. На сегодняшний день в Сбербанке можно открыть следующие вклады: «СберВклад», «СберВкладПрайм»и вклад с повышенной ставкой «Лучший процент».

Вклад можно оформить в мобильном приложении и веб-версии СберБанк Онлайн, а также в отделениях банка. Подробности и условия по вкладам — на сайте Сбербанка.