Пермские футболисты снялись для корпоративного календаря полуобнаженными и с котиками в руках

Календарь на 2023 год можно купить в клубном фаншопе. Фото: Егор Глумов.

«Круть», «Кайф!», «Отличная идея!», - в один голос говорят пермячки.

Дело в том, что игроки любительской медиа-команды перед наступлением 2023 года решили удивить своих болельщиков, а главное - болельщиц. Пермские шоумены и персонал клуба Амкар Пермь приняли участие в необычной фото-сессии.

- Фотосессия для этого календаря — это отсыл к знаменитой серии календарей австралийских пожарных вместе с милыми животными, - рассказал «Комсомолке» пресс-атташе ФК «Амкар Пермь» Дмитрий Коновалов.

Спасать котиков могут не только герои! Фото: Егор Глумов.

Наш календарь - это совместный проект приюта «Счастливый хвост» и рекламного агентства «Студия 7».

Участие в съемках приняли видео-оператор команды Дмитрий Романов, пермский шоумэн Артем Чудинов, видео-блоггер Володя Мармелад, танцор Олег Дорожевец и геодезист Артем Акробат. Главная цель необычной фотосессии - помочь всем кошкам и собакам наконец-то обрести свою семью.

Календарь - это не первая акция футболистов и волотнеров-зоозащитников. Фото: Егор Глумов.

- С помощью этого календаря мы привлекаем внимание к проблеме бездомных животных, помощи приютам и их обитателям. Ведь спасать котиков могут не только герои, - говорит директор приюта «Счастливый хвост» Ия Эсаулова. А чтобы поделиться теплом с одинокими котиками, можно не только купить календарь, но забрать одного пушистика к себе домой. Ведь спасать котиков могут не только герои!

Все деньги с продаж пойдут календаря в приют. Фото: Егор Глумов.

Фотосессия для календаря прошла в клубной студии на стадионе. Фото: Егор Глумов.

Главная цель совместного проекта футболистов и пермских волонтеров, сделать так, чтобы все кошки и собаки наконец-то обрели свою семью. Фото: Егор Глумов.

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