«Ласточку» от Перми до Екатеринбурга не будут отменять

Билеты на «Ласточку» на сайте РЖД вновь появились. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Не все пермяки собираются проводить длинные новогодние каникулы, сидя дома. Кто-то отправляется в теплые края, а кто-то решает побывать в соседних городах.

И каково же было разочарование тех жителей края, кто намеревался посетить в эти дни Екатеринбург, к примеру, чтобы поплавать в аквапарке. Один из самых удобных способов съездить за Урал – это скоростная электричка «Ласточка». Но в ноябре Федеральная пассажирская компания объявила об отмене «Ласточек» Пермь-Екатеринбург с 11 декабря, объяснив это низкой рентабельностью маршрута.

Но сегодня появилась информация, что «Ласточку» на этом маршруте все же сохранят. Об этом на Пермском инженерно-промышленном форуме заявил губернатор Дмитрий Махонин. А, по словам представителей РЖД, со следующего года время в пути до Екатеринбурга сократится на 30 минут.

Билеты на «Ласточку» на сайте РЖД уже вновь появились - ранее купить их на дату после 11 декабря было невозможно. Так что в январе пермяки смогут совершить поездку в Екатеринбург.

Из Перми скоростная электричка уходит рано утром – в 6.46 - и прибывает в Екатеринбург еще до полудня, в 11.36. При желании можно вернуться домой в тот же день. Из Екатеринбурга «Ласточка» уходит в 17.51, а прибывает на Пермь II в 22.51. Стоимость билета в январские выходные – 1253 рубля. Время в пути – 4 часа 50 минут.

Фирменный “Демидовский экспресс” преодолевает этот маршрут за 5 часов 17 минут. Стоимость плацкартного билета в нем 1917 рублей. В обычном пассажирском поезде плацкарт обойдется в 1336 рублей.

Так как билеты на поезда продаются не ранее чем за 45 суток, то сейчас можно их приобрести вплоть до 5 января.