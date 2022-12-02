Пермь превращается в зеленый мегаполис

В долине реки Данилихи оборудуют скверы. Фото: ПГД.

В Перми очередное заседание Общественного совета при Пермской городской Думе

посвятили развитию особо охраняемых природных территорий города Перми.

Речь, в частности, шла о проекте «Зеленое кольцо».

Цель этого уникального проекта - создать новые природные пространства, сделать зеленые пространства удобными для содержательного отдыха горожан.

Любимых мест должно стать больше

На заседании прозвучало, что по стандартам ЮНЕСКО Пермь является самым настоящим экополисом. И этот зеленый мегаполис решили и дальше развивать, не останавливаясь на достигнутом.

- Мнения и предложения членов совета, которые являются авторитетными экспертами в разных областях деятельности, оказывают прямое влияние на депутатскую позицию, являются ценной аналитической базой, - напомнил председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

Он отметил, что тема очередного заседания совета очень важна для города.

- Пермь заслуженно является лидером в стране по обеспеченности горожан парками и скверами, - обратил внимание Дмитрий Малютин. - По данным МГУ, более половины, почти 73 процента площади города составляют зеленые насаждения. У нас создана и развивается уникальная система особо охраняемых природных территорий (ООПТ), которые занимают более 12 процентов городских пространств. Нам предстоит обсудить, как наилучшим образом реализовать в городе масштабный проект «Зеленое кольцо». Благодаря этому проекту заброшенные ранее пространства, такие, например, как долины малых рек, должны стать любимыми местами активного отдыха горожан. Мы вместе должны подумать, как этого лучше всего добиться.

Черняевский лес, на очереди Егошиха и Данилиха

Основные черты проекта «Зеленое кольцо» изложил членам совета руководитель управления по экологии и природопользованию администрации города Перми Дмитрий Андреев. Даже краткое изложение продемонстрировало, как серьезно должен преобразиться в Перми облик многих городских пространств.

Дмитрий Андреев объяснил, что на первом этапе в рамках этого проекта запланирована реновация трех больших территорий - уникального Черняевского леса, долины реки Егошихи и обустройство трех парков в долине речки Данилихи.

В частности, в Черняевском лесу появятся 9 красивых модульных входных групп, в том числе у трех главных входов, двухэтажное здание современного интерактивного визит-центра, где будут проходить экспозиции и мероприятия, направленные на экологическое просвещение жителей и гостей города. Строители уже приступили к возведению этих объектов.

Велосипедисты смогут здесь воспользоваться 22-километровой кольцевой трассой или покататься на прямых велосипедных дорожках. В Балатовском парке, который обещают реконструировать в течение двух лет, появятся большой скейт-парк и несколько детских площадок.

В долине реки Егошихи обустроят три экопарка, а также отремонтируют Егошихинский культурно-мемориальный парк. Здесь оборудуют удобные мостики и спуски, смотровые площадки, места для отдыха с подходом к воде. В «Егошиха-парке» появится освещение, здесь установят павильоны с навесами.

Преобразится и долина реки Данилихи. Здесь оборудуют три парка - «Сквер Каменских», «Парк у Центрального рынка», «Серебрянский парк». Тут также обустроят деревянные настилы для прогулок и смотровые площадки.

Как развивая - не навредить

Эксперты совета, оценивая услышанное, предложили особо продумать, как не повредить ландшафты при возведении на территориях ООПТ тех или иных объектов.

- Во время строительных работ мы будем осуществлять постоянный надзор, - пообещал Дмитрий Андреев. - Большинство настилов будет монтироваться ручным способом. Мы проследим, чтобы использовалась, в крайнем случае, малогабаритная техника.

В то же время очень важно, чтобы новые городские пространства не пустовали, чтобы в них могли активно проводить досуг и взрослые, и дети. Присутствовавшие высказали пожелание, чтобы к организации различных площадок привлекался бизнес.

- Конечно, мы предусматриваем создание веревочных парков и скейт-парков в некоторых ООПТ, - объяснил докладчик. - Возможно развитие и экстремальных видов спорта на склонах той же Егошихи. Для этого, действительно, можно привлекать предпринимателей. В ближайшее время обещаю обсудить это предложение на площадке «Мой бизнес». Возможно, рассматривать разные варианты, в том числе, предоставления каких-то участков в аренду.

Представители пермского Молодежного парламента предложили использовать визит-центры, которые создаются в ООПТ и для проведения молодежных мероприятий.

За зверями будут присматривать видеоловушки

Члены Общественного совета обратили внимание на то, что необходимо обеспечить баланс - привлечение на охранные территории горожан для активного проведения досуга не должно навредить животному миру.

Представители исполнительной власти пообещали соблюдать «золотую середину».

- Этого можно добиться выделением внутри охраняемых территорий различных зон, - сообщил Дмитрий Андреев. - В какие-то из них доступ может быть ограничен. Можно снижать поток посетителей в период гнездования птиц. Например, в долине той же Егошихи у нас обитает несколько видов редких маленьких сов, и нужно их сохранить.

Ну, а чтобы пермяки все же могли понаблюдать за жизнью обитателей «городских заповедников», в них обещают установить видеоловушки.

- Нам сейчас готовы предоставить программное обеспечение для создания нейросети с видеоловушками для наблюдения за животным миром, - рассказал начальник Краевого управления по охране окружающей среды Лев Третьяков. – Такие умные видеокамеры, между прочим, смогут распознавать виды зверей и птиц.

А может, увековечить имя Александра Жунева?

На территории некоторых ООПТ в рамках экологических акций были установлены различные арт-объекты. Например, в «Егошиха-парке» в свое время пермский художник Александр Жунев установил гигантскую желтую гусеницу из 40 выброшенных покрышек, которые волонтеры собрали вдоль реки.

На заседании прозвучало предложение сохранить эти арт-объекты. И, если это возможно, назвать парк в долине Егошихи в районе Средней дамбы именем Александра Жунева.

Представители администрации Перми заверили, что все арт-объекты возьмут на баланс города и пообещали рассмотреть вопрос о переименовании Егошихинского парка.

Как сберечь природные территории

Подняли на заседании и проблему бережного отношения к природе со стороны горожан.

Представители исполнительной власти пообещали оснащать особо охраняемые природные территории камерами видеонаблюдения. Они сообщили, что в Черняевском лесопарке установят 44 таких видеокамеры. Также сейчас ставится вопрос об увеличении штата лесничих и инспекторов, которые будут следить за порядком в городских лесах и лесопарках.

- Очень важно защитить наши парки и скверы от вандалов, - обратила внимание член Общественного совета при Пермской городской думе Галина Слаутина. - Нужно продумать систему их защиты, а также активизировать просветительскую работу.

С такой позицией согласился председатель гордумы Дмитрий Малютин.

- Нужно усилить информирование и объяснять людям, как много сейчас делается в городе для сохранения окружающей среды и организации общественных пространств, - подчеркнул Дмитрий Малютин. - Экологическое просвещение необходимо проводить, в том числе и на базе визит-центров. Мы должны гордиться тем, что у нас самый зеленый город в стране, и все вместе делать его еще более комфортным для проживания.