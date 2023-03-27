Лечение варикоза в марте — ваши здоровые ноги к лету

Фото предоставлено клиникой Варикоза нет

До конца марта в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет»: - скидка на лазерное лечение до 15% (зависит от сложности и объема процедур); - год наблюдения лечащего хирурга-флеболога в подарок; - приятные сюрпризы от клиники.

Если вы посмотрите на фотоистории выздоровления пациентов клиники по тэгу #былостало@varikozanet_perm, увидите, как уже через полтора месяца у большинства: исчезают набухшие вены и венозные узелки, темные сосудистые узоры на коже ног светлеют, проходят отеки.

А боли и тяжесть в ногах проходят еще раньше — в первые дни после лазерного лечения! Записаться в клинику «Варикоза нет» на консультацию хирурга -флеболога с УЗИ вен можно по телефону 8 (342) 254 02 01 или на сайте.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.