Декабрь в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погодные информационные сервисы подготовили прогноз погоды в Перми на декабрь 2022 года. Большинство из них говорят о мягком характере зимы во второй половине декабря и комфортную температуру в новогоднюю ночь: резких отклонений от среднемесячной температуры воздуха не будет, ожидаются умеренные атмосферные осадки в виде снега.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ПЕРМИ НА ПЕРВУЮ ДЕКАДУ ДЕКАБРЯ 2022

Начало первой декады декабря 2022 года в Перми окажется морозным. Температура воздуха ночью 2-4 декабря может опуститься ниже 20-градусной отметки и составит -23…-25 градусов, днем от -16 до -19 градусов. Ожидается небольшая облачность без осадков.

С 5 по 10 декабря в Перми начнется изменение характера погоды с небольшим повышением температуры: ночью – в пределах -13…-15 градусов, днем - от -10 до -12 градусов. Будет облачно, пройдет небольшой снег.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ПЕРМИ НА ВТОРУЮ ДЕКАДУ ДЕКАБРЯ 2022

Во второй декаде декабря 2022 года в Перми характер погоды существенно не изменится: при облачной погоде пройдет небольшой снег. Днем 12-15 декабря температура воздуха повысится до -5…-7 градусов, ночная температура останется чуть ниже -10 градусов.

С 16 по 20 декабря ожидается прекращение осадков. Это повлечет понижение температуры воздуха ночью от -15 до -17 градусов, днем будет в пределах -12…-14 градусов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ПЕРМИ НА ТРЕТЬЮ ДЕКАДУ ДЕКАБРЯ 2022

Температура воздуха третьей декады декабря 2022 года в Перми будет полностью соответствовать среднемесячным показателям в пределах -10,7 градусов.

С 20 по 24 декабря ожидается снег, температура воздуха ночью будет в пределах -12…-14 градусов, днем – около -10…-12 градусов. Будет облачно.

В середине третьей декады, 24-25 декабря, ожидается прекращение выпадения осадков, при этом, температура воздуха ночью и днем существенно не изменится. Ожидается переменная облачность.

Переходим к самому интересному – последним дням декабря и всего 2022 года. Синоптики ожидают мягкий характер погоды, с небольшими осадками. Температура воздуха 26-30 декабря в ночное время суток может составить -9…-11 градусов, днем около – 8 градусов.

Днем 31 декабря и новогоднюю ночь на 1 января 2023 года с погодой в Перми будет все прекрасно – пройдет небольшой снег, будет облачно, температура воздуха составит -9…-11 градусов.

С наступающим Новым годом, пермяки! Пусть все будет хорошо и даже лучше!

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