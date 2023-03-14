Из роддома попал в реанимацию: мальчику из Пермского края нужна помощь, чтобы дышать

Савелию сейчас шесть лет, но разговаривать он так и не научился. Фото: dedmorozim.ru

Когда Сава был еще в мамином животе, все тесты, анализы и исследования показывали, что он растет и развивается хорошо, без каких либо отклонений.

- Схватки у меня начались дома, скорая повезла меня в кудымкарский роддом, - рассказывает мама Савелия Анна Никонова. - Закричал сын не сразу, оказалось, что у него было трехкратное обвитие пуповины. Его тут же унесли, но вечеру вернули. Я начала ребенка кормить и рассматривать, но вскоре он начал страшно и дико кричать. Врачи обнаружили у сына кислородное голодание и положили его в реанимацию под аппарат ИВЛ.

Попали домой мама с мальчиком только через месяц. А когда Савелию исполнилось 8 месяцев, у него начались приступы.

- У меня были подозрения, что с его здоровьем что-то не то: в четыре месяца Сава плохо держал головку, у него был постоянно бронхит и одышка, мы даже избавились дома от всех цветов и кошек — мало ли, аллергия, - говорит мама. - Как-то в очередной раз мы попали в больницу, ночью я внезапно проснулась, смотрю — а Савелий не шевелится, смотрит в одну точку и совсем на меня не реагирует. Вызвала врача, а утром пришел невролог и говорит: у вашего сына эпилептический приступ.

Родовая травма, полученная при рождении, повлияла на дальнейшее состояние Савелия: у него часто случаются судорожные приступы, он с трудом ходит и не может говорить. Дышит Савелий через трубочку в горле — трахеостому, а питается с помощью зонда. И Савелия, увы, нельзя вылечить.

Старшая сестра Рианна помогает маме воспитывать братика. Фото:dedmorozim.ru

Уход за сыном отнимает у мамы очень много сил. Старшая сестра Савелия — девятилетняя Рианна — помогает маме. Она готовит смесь для брата, кормит, меняет подгузники. После школы девочка помогает в огороде и с уборкой по дому, а вечерами читает Савелию сказки, гладит ему ручки и рассказывает о своем мире, где есть школа, друзья и прогулки. Савелий внимательно слушает сестру и расплывается в улыбке. Эта парочка — настоящие друзья.

- Для ухода за сыном семье требуется запас расходных материалов к медицинскому оборудованию для дыхания и питания, - говорят в благотворительном фонде «Дедморозим», специалисты которого курируют эту семью. - С ним мальчик свободно дышит, а значит, хорошо себя чувствует и реже болеет. Стоимость всего необходимого 229 857 рублей. Сумма неподъемная для семьи Никоновых, но посильная для нас с вами. А в связи с тем, что у Савелия появилась потребность в сухой смеси Клинутрен юниор, сумма сбора увеличена до 256 957 рублей.

Помочь семье Савы Никонова можно здесь.