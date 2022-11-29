«Чистая страна» нужна каждому из нас

Пермяки приняли активное участие в очистке от мусора берегов малых рек. Фото: permkrai.ru

- Экология - это то, что окружает каждого из нас, от нее зависит то, как мы живем, качество нашей жизни. Поэтому так важен партийный проект «Чистая страна», направленный на изменение экологического сознания граждан, - считает депутат Законодательного Собрания, председатель общественного совета проекта «Чистая страна» в Пермском крае Дмитрий Килейко.

Экологическое воспитание - это важно

На собрании фракции «Единой России» депутаты ЗС обсудили, как решаются в Прикамье вопросы экологии. Тема - не праздная. Каждый, кто выезжал в районы края, наверняка сталкивался с лежащими на обочинах мешками мусора, со свалками на окраинах сел и деревень. И для того, чтобы привести в порядок территорию нашей малой родины, недостаточно ликвидировать несанкционированные свалки, необходимо еще приучить людей думать о будущем, о том, в каких условиях будут жить наши дети и внуки.

Проект «Чистая страна», реализуемый партией «Единая Россия», призван объединить усилия представителей партии и органов власти, профессиональных экологов, общественников, волонтеров для наиболее эффективного решения экологических проблем, с которыми мы все сталкиваемся в повседневной жизни.

Региональный координатор «Чистой страны» Вячеслав Марков рассказал депутатам фракции, что делается в регионе в рамках проекта.

- Мы проводим ежегодные акции по посадке деревьев «Дерево в каждый дом», - сообщил Вячеслав Марков. - Люди высаживают деревья у себя во дворе и потом берут ответственность за них. Регулярно организуем экологические субботники по очистке от мусора берегов малых рек: Данилихи, Мулянки, Егошихи.

Среди постоянных акций партийного проекта - сбор и передача на утилизацию отработанных батареек. По подсчетам ученых, всего одна пальчиковая батарейка, выброшенная на свалку, а не в пункт утилизации, может загрязнить от 10 - 15 квадратных метров почвы. Как рассказал Вячеслов Марков, в Пермском крае в рамках партийного проекта ежегодно передается на утилизацию порядка 70 - 80 тонн батареек.

Немаловажную роль играет экологическое воспитание. «Чистая страна» уделяет этому особое внимание. В частности, в школах проходят экологические уроки, на которых дети узнают о важности раздельного сбора мусора. Проводится обучение жителей Прикамья по обращению с отходами первого и второго классов опасности. К первому виду относятся чрезвычайно опасные, вроде ртутных термометров, ко второму - высокоопасные, как автомобильные аккумуляторы. Ни те, ни другие отходы категорически нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором. Об этом рассказывают во время акций «На подзарядку». А мобильное приложение «Чистая Пермь» подскажет, где в Пермском крае находятся места по сдаче отходов 1 - 4-го классов опасности. В шести городах региона установлены 700 контейнеров для сбора макулатуры, ПЭТ, батареек.

В конце октября о достижениях Пермского края по эко-патриотическому воспитанию молодежи, и экологическому просвещению по вопросам грамотного обращению с опасными отходами Вячеслав Марков рассказал в Совете Федерации РФ.

Будут ликвидированы три крупные свалки

Продолжая тему, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артем Балахнин добавил, что в рамках проекта «Чистая страна» ведется работа по ликвидации несанкционированных свалок и объектов накопленного вреда. Причем благодаря рекультивации земель, на которых были расположены мусорные полигоны и свалки, их планируется вновь использовать для хозяйственных целей.

- Проект рекультивации свалки в Кунгуре на площади в 10 гектаров уже одобрен Государственной экологической экспертизой, - отметил Артем Балахнин. - На днях была подана заявка на рекультивацию свалки в Березниках у «Бератона» и готовится документация по свалке в Соликамске на площади более 25 гектаров.

- Сделано уже многое, но мы видим серьезный потенциал в повышении эффективности работы, в том числе с привлечением депутатского корпуса, и не только на уровне края, но и местных муниципальных депутатов, - подытожил итоги обсуждения Дмитрий Килейко. - Проект «Чистая страна» связан не только с ликвидацией несанкционированных свалок, но и с повышением экологической культуры, просветительской деятельностью. И именно эти направления, на мой взгляд, нужно усиливать.