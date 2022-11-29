Финансовая грамотность: как накопить на достойную пенсию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если спросить пермяков на улице, зачем люди вообще работают, то мы получим самые разные ответы. Кто-то скажет, что он трудится для того, чтобы уровень жизни был достойным, другой ответит, что готов работать, не покладая рук, чтобы была возможность путешествовать, третьи – хотят не только обеспечить детям учебу в престижном вузе, но и помогать пожилым родителям. Уверены, будут и те, кто ответит, что в работе для них важно накопить, так сказать, на будущее, чтобы выход на пенсию не сильно повлиял на привычный уклад жизни.

Мы пообщались с жителями Перми и узнали, как они подготовились к выходу на пенсию.

Екатерина Дмитриевна К. (60 лет)

«Я не слукавлю, когда скажу, что вложение в недвижимость всегда считала наиболее перспективным способом сохранения денег, тем более что жильё, можно сдавать сразу, откладывая полученный доход на будущее. Я, кстати, так и сделала, когда получила наследство. Конечно, приходится держать в уме обязательные расходы: поддержание квартиры в хорошем состоянии, уплата налогов – то есть постоянно этому уделять время. Но это того стоит, ведь я практически не заметила выхода на пенсию, продолжаю жить, как раньше: путешествую, хожу в театры, даже внучке смогла оплатить учебу на права. Недавно узнала, что Сбер повысил возраст, тех, кто может взять ипотеку, вот думаю, не поменять ли мне старую квартирку на новую (смеется). А если всем этим трудно станет заниматься, квартиру всегда можно продать, что тоже даст прибавку к пенсии.»

Алексей Викторович В. (67 лет)

«Мы с супругой никогда не были сторонниками финансовых экспериментов, поэтому деньги предпочитаем хранить во вкладе, ведь главное его преимущество— гарантированный процент на весь срок действия. Так мы и сделали, еще до выхода на пенсию открыв вклад специально для будущих накоплений на пенсию. По мере истечения срока действия он несколько раз уже продлялся автоматически. Были случаи, когда девочки в Сбербанке предлагали нам вклад под более выгодные условия.

В момент выхода на пенсию мы могли забрать всю сумму вклада вместе с процентами или только проценты, а сам вклад открыть на новых условиях: с выплатой процентов каждый месяц. Правда однажды у нас был большой соблазн досрочно снять деньги, очень уж хотелось поменять машину, но справились так. Ведь так можно было потратить свою прибавку к будущей пенсии, ещё не выйдя на нее. Зато сейчас денег хватает не только на себя, но и можем хорошие подарки детям и внукам делать.»

Ольга Юрьевна Т. (48 лет)

«Недавно прочитала, что при выходе на пенсию от моего дохода останется лишь 30%, и испугалась. Я сейчас ни в чем себе не отказываю и хотелось бы, чтоб с выходом на пенсию моя жизнь не сильно поменялась. Стала искать в интернете, реально ли накопить на достойную пенсию, и узнала, что можно открыть свой индивидуальный пенсионный план – специальный продукт для долгосрочных накоплений. С его помощью удобно формировать свою персональную пенсию в дополнение к выплатам от государства. Там же на сайте СберБанка рассчитала свою будущую пенсию по индивидуальному пенсионному плану с помощью специального калькулятора.

В СберБанк Онлайн я нашла, что индивидуальный пенсионный план от СберНПФ можно открыть прямо в приложении и за несколько минут сделала это. А чтобы не забывать регулярно пополнять, настроила автоплатёж. Также из дополнительных плюсов ИПП — возможность получать негосударственную пенсию раньше выплат от государства на 5 лет. То есть уже через 7 лет я могу оформить свою негосударственную пенсию, а мой супруг — в 60.

А еще ИПП имеет особый защищённый статус, иными словами, этот счёт на этапе накопления нельзя арестовать, деньги с него не взыскиваются в счёт любых долгов, в том числе судебными приставами, их также нельзя поделить при разводе.»

Какой способ накопить на пенсию выбрать, решать вам, главное следовать основному правилу — откладывать регулярно. Ведь долгосрочные личные накопления помогут сформировать прибавку к гарантированной пенсии от государства и поддерживать достойный уровень жизни после завершения трудовой карьеры.