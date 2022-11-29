Глава Перми Алексей Дёмкин: Новогодняя сказка все-таки состоится

На эспланаде уже установили новогоднюю елку. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во время прямого эфира, состоявшегося в соцсети «ВКонтакте», глава Перми Алексей Дёмкин ответил на многие вопросы, которые ему направляли горожане. Мы собрали его ответы по самым главным темам, волнующим пермяков.

О ПРАЗДНОВАНИИ НОВОГО ГОДА

- В прошлом году нам пришлось отказаться от горок на эспланаде, так как все сооружения выше 30 сантиметров от земли по новым правилам были приравнены к аттракционам, и их требовалось лицензировать.

В этом году в преддверии 300-летия города мы постарались сделать достаточно масштабный и интересный проект ледового городка на эспланаде. Там будет много горок, ледовые фигуры. Сейчас смонтирована елка, и она будет украшаться в течение недели. Скоро она засияет своими гирляндами и будет создавать в нашем городе праздничное настроение.

Но при этом мы понимаем, что события сегодняшнего дня накладывают определенный отпечаток, и собираются петиции о сокращении бюджетных затрат на празднование Нового года, чтобы направить сэкономленные средства на поддержку наших бойцов. И я абсолютно согласен с губернатором Дмитрием Махониным в том, что Новый год - это праздник не для нас, взрослых, а для детей. Их детство должно быть счастливым, и лишить их этого, самого любимого праздника было бы несправедливо.

Мы отказались от ряда мероприятий, концертов, шумной анимации, так как понимаем, что в сегодняшнем дне нужно поменьше шума, побольше душевной теплоты и спокойствия. В то же время люди все равно придут на эспланаду и захотят встретить Новый год: кто-то по-пермски, кто-то по-московски, кто-то захочет увидеть поздравление президента. Поэтому принято решение, что на эспланаде будут установлены мониторы, будет легкая музыка для создания праздничного настроения. При этом мы существенно сократили затраты на ледовые фигуры, на две трети практически, поубавили количество горок, но их будет достаточное количество, чтобы пермяки, а особенно дети, ощутили Новый год - вот он уже рядом, новогодняя сказка все-таки состоится.

О НОВОМ ЗООПАРКЕ

- Министерство строительства Пермского края объявило о том, что стройка нового зоопарка будет завершена в следующем году. После этого мы и начнем перевозить туда животных из старого зоопарка. Мы не можем отличную, дорогую коллекцию животных перемещать в объект, который еще для этого не приспособлен и не прошел лицензирование. Планируется, что в следующем году работы по строительству нового зоопарка будут закончены, и животные поедут на новое место обитания.

Мы поддерживаем решение краевых властей взять зоопарк на свой баланс, потому что это достаточно большой и дорогой объект и содержать его за счет городского бюджета было бы обременительно.

О КРЕМАТОРИИ

- Тема крематория является одной из наиболее актуальных. Его стройка начиналась 12 лет назад, потом была заморожена. Я анонсировал, что мы запустим объект в 2023 году. Считаю, что это реально.

В некоторых СМИ появлялась информация о росте стоимости проекта по строительству крематория на кладбище «Восточном» в два раза. Но это неверная информация. Речь шла о всем комплексе кладбища. Строительство самого крематория подорожало на 50 миллионов рублей - с 462 до 512 миллионов. В то же время порядка 710 миллионов рублей необходимо было для того, чтобы в целом закончить весь комплекс Восточного кладбища.

Чуть более года назад, когда мы обсуждали этот вопрос с губернатором Дмитрием Махониным, были расчеты, что на достройку потребуются порядка 200 миллионов рублей. Сейчас 300 миллионов потребуются на сам объект, еще 200 - на технологическое оборудование, так как на увеличение стоимости повлияла экономическая ситуация в мире.

Но наша задача сейчас состоит в том, что крематорий мы должны построить и запустить, а к проекту кладбища в дальнейшем подойти более детально. Я вижу пути для удешевления стоимости работ. Губернатор тоже заявил, что ему хочется сэкономить бюджетные средства, и предложил рассмотреть возможность привлечения частных инвестиций.

ОБ УБОРКЕ СНЕГА

- С 1 января 2023 года содержанием дорог в центре Перми - Ленинский район, часть Дзержинского и Свердловского районов - будет заниматься краевое государственное бюджетное учреждение. С точки зрения затрат для города это, безусловно, большой плюс. У нас появится возможность перенаправить высвободившиеся деньги на содержание улиц и проездов в других районах.

Мы регулярно проводим проверки качества работы подрядчиков. Не все идеально, на некоторых улицах слишком много реагентов, из-за этого образуется грязь на дорогах. Но работа по исправлению ошибок постоянно ведется.

О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОМАХ

- В каждом районе Перми необходимо строительство муниципального дома, чтобы люди, проживающие в аварийном жилье и привыкшие к определенному жизненному укладу, его сохранили и переехали в расположенные поблизости дома, которые мы будем строить. В Заостровке на улице Маяковского уже начались подготовительные работы к строительству двух муниципальных домов. Ведется строительство дома на улице Чайковского в Индустриальном районе. Планируем также построить муниципальный дом в Свердловском районе на улице Нейвинской. До конца года должны определить подрядчика.

ОБ УМНЫХ ОСТАНОВКАХ

- По контракту до конца года мы должны установить на улицах Перми 28 умных остановок. Это новые современные павильоны с интерактивными экранами, табло прибытия транспорта и USB-портами, чтобы человек в ожидании автобуса мог подзарядить телефон. Сейчас идет монтаж этих остановочных комплексов, затем они будут подключаться к электричеству. И к июню следующего года будет завершено их полное благоустройство.

О ТУРИЗМЕ

- Наши гости посещают Пермь не только, как основное место путешествия, но и как начало маршрутов по Пермскому краю. Подводя предварительные итоги 2022 года, уже можно сказать, что туристический поток на круизах из Перми вырос по сравнению с 2021 годом на 40 процентов и составил 28 тысяч пассажиров. В целом по результатам туристического кешбэка с начала 2022 года Пермский край занял 9-е место среди регионов РФ по приобретенным турам.

Что планируется в 2023 году? Идти дальше, привлекать туристов из других регионов. В юбилейный год предполагается, что пассажиропоток достигнет рекордных показателей - 50 тысяч круизных туристов. В мае 2023 года в город зайдет самый современный теплоход в России «Мустай Карим», соответствующий уровню пятизвездочного отеля.