В Перми собрались 300 педагогов из детсадиков страны

Фото: администрация Перми.

В пермской химико-технологической школе «Синтез» собрались педагоги дошкольного образования из самых разных регионов страны - Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской, Челябинской и Свердловской областей, Нефтекамска, Арзамаса, Воронежа, Екатеринбурга, Ижевска и других городов. Состав получился внушительный - более трех сотен участников.

В течение двух дней командам предстояло обсудить важные вопросы комплексного развития системы образования в современных условиях.

«Мы радушно встречаем гостей»

Форум открылся с пленарного заседания. Современный просторный школьный зал был заполнен до отказа.

- У нас 460 воспитанников, наш детский сад работает по образовательной программе «От рождения до школы», а также по собственной программе развития «Детский сад для маленьких путешественников», - рассказала перед заседанием заведующая пермским детским садом №377 Татьяна Лодочникова. - Мы готовы поделиться с коллегами нашими наработками о том, как привлечь педагогов в детский сад, как сделать их работу комфортной и плодотворной. В конечном счете, мы передаем свои знания и накопленный жизненный багаж детям, чтобы им проще было опериться, вступая во взрослую жизнь.

С приветственным словом к участникам форума обратились представители городской и краевой властей.

Депутаты Пермской городской Думы поприветствовали гостей. Фото: ПГД.

- Я желаю всем энергичной работы, - высказал пожелание председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. - Сегодня город Пермь радушно встречает гостей. Вы решаете важную задачу: именно в детских садах начинается становление личности наших детей, развиваются их способности и таланты, здесь во многом определяется, каким будет новое поколение.

Дмитрий Малютин подчеркнул, что сфера образования в Перми находится под пристальным общественным вниманием.

- В Перми за последние годы проделана масштабная работа по обновлению материального имущественного комплекса дошкольных образовательных учреждений, - оценил он. - В городском бюджете, который в ноябре был принят городским парламентом в первом чтении, заложено на три года около 20 миллиардов рублей на решение задач в этой отрасли. Депутаты продлили также расходное обязательство по оснащению детских садов оборудованием и инвентарем. Мы получаем значительные трансферты из бюджетов краевого и федерального уровней.

При этом и в самой отрасли дошкольного образования в Перми, как отметил парламентарий, идет поступательное развитие.

- Появляются новые управленческие и педагогические практики, - перечислил Дмитрий Малютин. - Устанавливается плотное взаимодействие с семьями воспитанников. Выстраивается совместная работа детских садов и школ. Я надеюсь, что в рамках форума произойдет плодотворный обмен лучшими наработками. Все это будет содействовать главному - повышению качества нашего дошкольного образования.

Актовый зал школы «Синтез» был заполнен до отказа. Фото: ПГД.

Пермякам есть, о чем рассказать

О развитии дошкольного образования в нашем городе подробно рассказала собравшимся начальник департамента образования Перми Анна Деменева.

- Сегодня в Перми очень много делается для повышения доступности качественного дошкольного образования вне зависимости от статуса и доходов семьи, - объяснила Анна Деменева. - В нашем городе реализуется масштабный проект «Детство равных возможностей», поддержанный депутатами Пермской городской Думы и профессиональным сообществом. Мы выстраиваем сквозные образовательные совместные программы в связке детского сада и начальной школы. При этом закладывается принцип вариативности - и школы, и детские сады имеют возможность реализовывать сразу несколько образовательных программ. Наша задача предложить детям и родителям право выбора в получении качественного образования.

Как отметила Анна Деменева, главным механизмом реализации городского проекта является сетевое взаимодействие учреждений дошкольного, начального и дополнительного образования.

- Мы делаем акцент на раннее развитие ребенка, - сообщила она. - Родители могут заявиться на ту или иную программу и обеспечить заранее зачисление ребенка в первый класс школы. Одним из вариантов этой модели является ускоренная программа «Начальная школа за три года» - такая практика уже успешно применяется в ряде школ города.

Всего, по информации руководителя образовательного департамента, в городе были созданы 10 сетевых объединений школ и близлежащих детских садов, они появились во всех районах Перми, в том числе и отдаленных. Сейчас в проекте «Детство равных возможностей» участвуют 69 детских садов и 48 школ. На базе 11 дошкольных учреждений в этом году уже прошел набор детей в первые классы.

Уникальные наработки есть у всех

После пленарного заседания участники форума разошлись по кабинетам и приступили к работе в рамках управленческих сессий.

Они обсуждали, как наилучшим образом выстроить управление образовательной организацией в контексте современных трендов и задач. Как использовать цифровые ресурсы и технологии в управлении организацией. Каким образом привлечь родителей к управлению деятельностью дошкольных учреждений. И, конечно же, говорили о внедрении новых форм организации детской деятельности и о нюансах современных педагогических технологий.

Заведующая МАДОУ «Лидер» г. Перми Елена Посохина, например, рассказала об опыте внедрения сквозных образовательных программ, которые активно развиваются в детских садиках в Перми. О том, как выстраиваются взаимоотношения дошкольных учреждений и школ, которые помогают дошкольникам гармонично влиться в школьную жизнь.

- На нашей секции мы обсуждали проблемы социального развития детей дошкольного возраста, - отметила Елена Посохина. - Это очень важный аспект нашей деятельности, ведь именно в детстве закладываются основы личности. В Перми накоплен большой опыт по непрерывному образовательному процессу от детского сада до начальной школы, и мы с удовольствием поделились нашими наработками с коллегами.

Подводя итоги, участники форума отмечали, что на пермской площадке состоялся важный и полезный разговор о перспективах развития дошкольного образования.

- Мы рассказали нашим коллегам из других регионов о пермских уникальных наработках, - поделилась впечатлениями о прошедшем форуме заведующая пермским детским садом №352 Наталья Шлыкова. - В частности, объясняли, как проходит подготовка наших воспитанников к дальнейшему обучению в конкретной школе в рамках так называемого «бесшовного» дошкольного образования. Мы узнали, что в других регионах также есть интересные ноу-хау. Во время дискуссий на пермской площадке было высказано множество продуктивных идей, которые необходимо осмыслить и взять на вооружение.

О ВАЖНОМ

Что обсуждали?

На Всероссийском форуме «Лидеры Перемен - 2022» в Перми педагоги дошкольного образования из разных регионов обсуждали следующие важные вопросы:

- изменение содержания образования;

- нестандартный подход к организации образовательной среды;

- цифровое управление;

- социальное партнерство;

- эффективные коммуникации с семьей;

- сквозные образовательные программы;

- современные тренды в профессиональной подготовке педагогов;

- компетенции современного руководителя и его команды.