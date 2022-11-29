Вероника Куликова: В Прикамье ветеранам труда 18 лет не индексировали компенсацию в 417 рублей

Жители Прикамья часто обращаются к депутату за помощью.

- Ко мне лично и в нашу региональную общественную приемную партии обращаются ветераны труда, - объясняет руководитель фракции Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Законодательном Собрании Пермского края Вероника Куликова. - Они говорят, что по отношению к ним нарушена социальная справедливость. Считаю, что наш общий долг ее восстановить. Восемнадцать лет назад региональным законом было решено выплачивать ветеранам 417 рублей вместо компенсации за ЖКУ. И с тех пор эту сумму не индексировали, хотя тарифы не забывали исправно повышать каждый год.

Приняли и забыли?

Наш край был и остается опорным краем державы. В годы войны прикамцы ковали оборонный щит страны. В послевоенную эпоху ударным трудом они помогали стране восстановиться из руин. Сейчас жители края по-прежнему вносят немалый вклад в обороноспособность и развитие экономики.

«Прикамье - регион трудовой доблести!» - оповещает плакат въезжающих в столицу Пермского края. Тех, кто долгие годы упорно трудился на общее благо, - чествуют, лучшие из лучших удостаиваются ветеранского звания.

Такой почетный статус предполагает различные льготы, пусть и не слишком весомые. Например, в начале 2000-х ветеранов труда освободили от половины оплаты за ЖКХ.

Однако вскоре произошла памятная людям в возрасте монетизация льгот. Их заменили денежными выплатами. Пенсионерам тогда объясняли: всем будет проще, если мы заменим натуральные льготы деньгами.

В 2004 году региональные депутаты проголосовали за закон о социальной поддержке отдельных категорий населения Пермского края. Ветеранам стали взамен натуральной льготы выплачивать каждый месяц 417 рублей - на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. По тем временам это были все-таки неплохие деньги.

«Необходимо восстановить социальную справедливость»

- В региональную приемную нашей партии, а также в созданный при ней Центр защиты прав граждан обращаются жители Пермского края со своими насущными вопросами, которые мы помогаем разрешить, - говорит Вероника Куликова. - Очень часто они касаются сферы ЖКХ и льгот для различных категорий граждан. Нередко такие обращения вскрывают проблему, которая касается очень многих и требует разрешения. Так получилось с льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг для ветеранов труда и пенсионеров, имеющих большой трудовой стаж. К нам поступает очень много таких обращений. Ветераны труда и пенсионеры с большим трудовым стажем обращают внимание, что размер денежной компенсации при оплате услуг ЖКХ ни разу не повышался.

Вероника Куликова отмечает, что при этом явно была нарушена справедливость и просто человеческая логика.

- Мы видим, что ежегодно, а иногда и не один раз в год повышаются цены буквально на все - увеличиваются тарифы на отопление, на горячую и холодную воду, на электричество, на газ, - напоминает Вероника Куликова. - Не забывают управляющие компании регулярно менять цифры, разумеется, в сторону увеличения, в «квиточках» на содержание жилья, на уборку придомовых территорий. Расходы на ЖКУ съедают все большую часть пенсий пожилых людей. А компенсации для них не увеличиваются. И при этом оформить даже те, которые им положены, не так-то просто, это сопряжено с большими хлопотами. При этом пенсионеры, как показывает практика, - это самые дисциплинированные плательщики за жилищно-коммунальные услуги. А в данном случае речь идет к тому же о тех, кто долгие годы ударно трудился и внес большой вклад в развитие нашей страны и ее экономики. Мы должны уважать их заслуги не только на словах. Необходимо восстановить социальную справедливость. Считаю, что в закон необходимо внести поправки, рассчитав сумму компенсации с учетом нынешних тарифов. И также зафиксировать в нем, что эта компенсация будет ежегодно индексироваться.

Сейчас депутат совместно с краевым Минсоцразвития готовит соответствующие запросы, чтобы понять, по какой формуле 18 лет назад производились расчеты, и сколько потребуется в бюджете средств на такую индексацию.

Предполагается, что если удастся внести необходимые поправки в отношении ветеранов труда, точно такие же изменения можно будет принять и в закон, касающийся пенсионеров, имеющих большой трудовой стаж. Для них аналогичные компенсации также не индексировались 18 лет.

«Они заслужили право не бегать по инстанциям»

Кроме того, в региональном законе 2004 года предусматривались и дополнительные льготы. Там сказано, что в случае, если денежная выплата не покроет половины расходов ветерана труда на ЖКУ, он может обратиться за компенсацией 50 процентов расходов. Правда, только - исходя из социальной нормы площади жилого помещения, а также нормативов потребления коммунальных услуг.

- Эта норма действует до сих пор, но она предполагает заявительный характер, и многие ей просто не могут воспользоваться, - объясняет Вероника Куликова. - Пенсионерам нужно представить необходимые документы. Даже тем из них, кто проживает в многоквартирных домах, бывает сделать это непросто. А представляете, сколько квитанций придется собрать тем, кто проживает в частных домах, - на покупку дров, газовых баллонов, например.

На заседании комитетов и рабочих групп Заксобрания министр социального развития Павел Фокин говорил о том, что ставится задача уходить от заявительного принципа и переходить к автоматическому начислению льгот и компенсаций.

- Нужно продумать, как максимально упростить процесс их получения для ветеранов труда, - говорит Вероника Куликова. - Они внесли значительный вклад в развитие нашего края, так давайте повернемся к ним лицом, и не будем заставлять их бегать по инстанциям и доказывать с бумажками в руках, что им положена выплата. Ветераны заслужили ее многолетним трудом на благо края и страны.

ОФИЦИАЛЬНО

Что нужно изменить?

Коррективы справедливороссы предлагают внести в региональный закон о «О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермского края», принятый в 2004 году.

Пока же по этому закону ветераны труда получают такие льготы при оплате услуг ЖКУ:

- Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предполагают ежемесячную денежную компенсацию расходов гражданина на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 417 рублей; на оплату жилого помещения нетрудоспособным членам семьи ветерана труда, совместно с ним проживающим, находящимся на полном его иждивении или получающим от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию, - в размере 170 рублей.

В случае, если 50 процентов расходов гражданина на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают размер ежемесячной денежной компенсации, гарантируется установление дополнительных мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме дополнительной ежемесячной денежной компенсации.

Дополнительная ежемесячная денежная компенсация устанавливается в размере, равном разнице между 50 процентами суммы расходов гражданина на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, определенной исходя из социальной нормы площади жилого помещения, но не выше фактической площади жилого помещения, нормативов потребления коммунальных услуг (…) - и ежемесячной денежной компенсацией.