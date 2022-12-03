«Он заживо горел на моих глазах, а я не могла ничего сделать». В Пермском крае произошел страшный пожар

Фото: скриншот видео предоставлено Евгенией Можаевой

В конце ноября в паблике ЧП Березники ВКонтакте появилась запись от местной жительницы Евгении Можаевой. В ней женщина рассказала об ужасном пожаре, в котором погиб ее сосед.

«Сегодня ночь была не спокойная, а утро недоброе... Заживо сгорел мой сосед, инвалид Виктор. До приезда пожарных мы не смогли ни чем помочь! Сколько лет я борюсь, чтобы нам провели воду, живем в 500 метрах от огромного торгового центра. Администрация отвечает: нет средств. Пять пожарных машин ездят на заправку к ТЦ. Сколько домов должно сгореть, погибнуть людей, чтобы наша администрация перестала бездействовать?! Огромное спасибо мужчине, который не проехал мимо, заметил пожар и разбудил нас всех! Спросонья не запомнили даже марку Вашего автомобиля!» - написала Евгения Можаева.

Евгения уверена, что соседа можно было спасти, если бы к домам по улице Суханова, что находятся в 500 метрах от города, провели центральное водоснабжение. Строительства водопровода Евгения пытается добиться с 2016 года, но все тщетно. Из скважин, которые местные жители бурили за свой счет, бежит крутой рассол, его не то что пить – на землю лить опасно. Он убивает все живое, разъедает стиральные машины и раковины из нержавейки. Вода вообще никуда не годится, даже на полив. Бурить еще глубже бессмысленно – рассол только ядренее становится, говорят местные жители. Благо, два депутата добились подвоза воды в автоцистернах, но для нужд местных жителей, это капля в море. Таким количеством воды даже вещи не постирать, что уж говорить о попытках самостоятельно справиться с огнем, если, не дай бог, случится пожар. И он случился. Ночью 25 ноября Евгения проснулась от крика проезжающего мимо автомобилиста. Мужчина увидел объятый огнем дом и начал будь местных жителей.

- Я разбудила мужа, схватила бутылку с водой, огнетушитель, и мы побежали к дому, но своими силами потушить разбушевавшееся пламя не смогли, - не скрывая слез говорит Евгения. - Огонь уже вырывался из дверей дома. Мой муж попытался проникнуть внутрь, но жар был такой силы, что он отпрыгнул в сторону. Так на моих глазах заживо сгорал сосед Виктор. К пожарным вопросов нет, они приехали моментально и вскоре потушили огонь, но Витю спасти не удалось. Не знаю, заставит ли это местную администрацию, наконец, задуматься о центральном водоснабжении на нашей улице, ведь, возможно, это сможет спасти чью-то жизнь.

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