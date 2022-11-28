Синоптики рассказали, что в Прикамье пришла аномальная зима без оттепелей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Затяжная теплая осень, которая длилась до середины ноября, резко сменилась небывалыми для этой поры морозами. И это не единственная погодная аномалия, которую сейчас наблюдаем.

Пермский метеоролог в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) перечислил погодные сюрпризы: зима пришла со значительным опережением графика, мы не наблюдаем никаких оттепелей, на юге снега больше, чем на севере.

- С 14 ноября в Прикамье наблюдается устойчивый холодный период без оттепелей, что у нас в эту пору бывает достаточно редко, - объяснил руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Поскольку первая половина ноября, наоборот, была аномально теплой, то в целом погода в последний месяц осени будет близкой к норме.

А с какой погодой мы встретим зиму?

- А она уже пришла, - улыбается Павел Смирнов. - На этот раз приход зимы существенно опережает график. Все-таки обычно в конце ноября и начале декабря у нас преобладают днем температуры в -6…-7 градусов. То есть у нас сейчас дневная температура воздуха градусов на пять-шесть ниже климатической нормы.

Что нас ждет в ближайшие дни?

- Как минимум, в ближайшую неделю у нас по-прежнему будет тот же характер погоды, какую мы наблюдаем, - отмечает синоптик. - Будут устойчивые морозы. Наиболее сильные будут отмечаться по северным территориям края. В центральных и южных районах температура воздуха будет держаться в диапазоне от -10 до -20, причем даже в дневные часы столбик термометра не будет опускаться ниже -10 градусов.

Более того, по предварительным прогнозам после среды или четверга возможно небольшое усиление морозов. И даже в центре и на юге края днем температура на улице понизится до -12…-13 градусов.

То есть это будет самый настоящий зимний «расклад погоды», который задержится у нас, вероятнее всего, не меньше, чем на 10 дней.

- Когда любителям зимних видов спорта удастся обновить лыжи или сноуборд?

- Снежный покров уже можно совершенно точно назвать устойчивым, но в то же время мы видим, какой он «несерьезный», - признает Павел Смирнов. - У нас вообще в этом году получилась своеобразная аномалия – по центральным и даже по северным районам мы имеем всего 5-10 сантиметров снега, что совершенно ненормально. В то же время в юго-западных районах, которые всегда славились отсутствием обильного снега, намело сугробы высотой до 20-30 сантиметров. То есть, хотите покататься на лыжах – езжайте в Чайковский, например. Там сейчас снега больше, чем в Губахе, что почти сенсация.