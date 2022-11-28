Главное – вовремя обратиться к врачу: как пермякам защитить себя от онкологии

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Заболеваемость онкологическими заболеваниями растет год от года. Только в прошлом году в Пермском крае выявили более 10 с половиной тысяч новых случаев, а смертность от злокачественных опухолей стоит на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний.

В лидерах – рак легких

Каждый седьмой человек в регионе умирает от онкологии. При этом каждый пятый – это человек трудоспособного возраста.

В лидерах по смертности – рак легкого. Следом черный список возглавляют рак ободочной кишки, желудка, молочной железы, прямой кишки, поджелудочной железы.

- Все эти злокачественные новообразования видимых локализаций, которые при ранних выявлениях подвержены лечению, - говорит начальник управления организации ОМС Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края Ирина Новоселова. – Если диагноз поставлен вовремя, назначено адекватное лечение, человек выздоравливает и живет дальше. Но, к сожалению, по статистике каждый пятый случай оказывается запущенным, то есть врач диагностирует уже 3 или 4 стадию заболевания.

Как не попасть в страшную статистику по заболеваемости? Следить за своим здоровьем и регулярно обследоваться.

Ждать не больше одного дня

С 2018 года на территории Пермского края работают кабинеты раннего выявления онкологических заболеваний. 232 из них открыты в поликлиниках, 645 – в фельдшерско-акушерских пунктах.

- Какие обследования проводятся в таких кабинетах?

- Медицинские работники проводят анкетирование пациентов для выявления риска данных заболеваний, а затем проводят осмотр – кожных покровов, области рта, пальпацию периферических и лимфатических узлов, молочных желез, органов брюшной полости, простаты, исследование прямой кишки и влагалища. При необходимости назначают скрининговые исследования, - объясняет Ирина Константиновна. – В год такие кабинеты посещают порядка 250 тысяч человек.

Очень важно знать: направление в кабинет ранней диагностики онкозаболеваний не требуется. Можно (и нужно!) обратиться самостоятельно, воспользовавшись электронной записью. Срок ожидания приема – не более одного дня.

Во время ежегодной диспансеризации или профосмотра медики отправляют женщин-пациенток на маммографию - с целью раннего выявления риска рака молочных желез, а мужчин – на определение простат-специфического антигена в крови - для раннего выявления рака предстательной железы.

Кроме этого, назначаются анализ кала на скрытую кровь, чтобы на доклинической стадии обнаружить рак ободочной или прямой кишки. При необходимости пациент направляется на консультацию к хирургу или колопроктологу. Специалист собирает анамнез и в зависимости от ситуации выдает направление на колоноскопию, ректороманоскопию, эзофагогастродуоденоскопию.

- После рака молочной железы самая частая онкология у женщин – рак шейки матки, - объясняют специалисты. – Поэтому пациенткам также назначаются жидкостное цитологическое исследование мазка с шейки матки. Кроме того, общий анализ крови, который может выявить опасное заболевание. И конечно же, флюорография – для обнаружения рака легких.

Обеспечение дорогостоящим оборудованием

Для более точной диагностики и лечения даже в условиях пандемии за последние 3 года в медицинские учреждения Пермского края поставлены более 100 единиц дорогостоящего оборудования, в том числе – мультиспиральные компьютерные томографы, магнито-резонансные томографы, система линейного ускорителя, оборудование для медицинской реабилитации, аппарат брахитерапии, дозимитрическое оборудование для лучевой терапии, лабораторные анализаторы биометрические приборы, аппараты искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательные аппараты.

- Можно сказать, что компьютерные томографы доведены до места жительства пациентов, - говорит Ирина Константиновна. – Они поступили в 5-ю поликлинику Свердловского района, 7-ю поликлинику Мотовилихинского района, 2-ю – Индустриального. Кроме того, в краевой больнице имени Вагнера в Березниках открыто отделение лучевой терапии - второе, после краевого онкодиспансера.

Как лечат пациентов?

В Пермском крае в системе обязательного медицинского страхования работают 88 медицинских организаций, которые оказывают онкологическую помощь. В том числе 85 – в амбулаторных условиях, 40 – в круглосуточных стационарах, 14 - в условиях дневного стационара.

- В этом году более 5 миллиардов рублей были направлены именно на лечение онкологических больных, - сообщили в ТФОМС Пермского края. - Врачи используют более 300 схем современного химио-терапевтического лечения. За 9 месяцев в среднем каждый пациент прошел 5 курсов лечения.

Организована трехуровневая система оказания помощи:

1 уровень – это 45 онкологических кабинетов для оказания первичной медицинской помощи в поликлиниках. 232 кабинета раннего выявления онкозаболеваний и 645 ФАПов.

2 уровень – 8 Центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), где за год выполняется порядка 55 тыс. посещений онкологов, - это и консультации, и постановка и уточнение диагноза, и диспансерное наблюдение больных в течение всей жизни. Кроме того, более 6 тыс. пациентов получают химиотерапевтическое лечение и лучевую терапию в условиях дневного стационара ЦАОП.

3 уровень – Круглосуточные онкологические стационары.

ВАЖНО

Как защититься от рака?

- Чтобы снизить риск развития рака легких – лидера по заболеваемости – избавьтесь от никотиновой зависимости, - рекомендуют медики. – В большинстве случаев этот недуг развивается у активных и пассивных курильщиков. Не злоупотребляйте алкоголем, занимайтесь физкультурой, избегайте прямых солнечных лучей, следите за весом и тем, что вы едите. И, конечно, регулярно проходите профосмотры и диспансеризацию.