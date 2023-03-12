Пермский ученый отметил 90-летие, стоя на горных лыжах

Счастливая улыбка юбиляра. Фото: Кристина Лобанова.

Вот уже почти шестьдесят лет Леонид Клейнер не изменяет своему увлечению – горным лыжам.

Вот и на этот раз он приехал на горнолыжный склон в Глушатах на своем «Субару». За рулем сидел сам. Но вот застегнуть крепления на лыжах ему помогла его внучатая племянница – внучка брата. Своих детей у них с женой, к сожалению, не было.

Поехали! Фото: Кристина Лобанова.

Возраст дает о себе знать, и нагибаться Леониду Михайловичу теперь иной раз трудновато. Зато на лыжах он – в своей стихии! Счастливо улыбается в своем шлеме. И - летит вниз по склону, профессионально закладывая виражи.

Снова на гору! Фото: Кристина Лобанова.

- Мы все вместе начинали кататься еще в 1980-е годы на Увале, сами оборудовали там склон, - вспоминает пермяк Валерий Никулин. – А вот теперь собираемся в Глушатах. И Леонид Михайлович приезжает. Это уникальный случай – так кататься в 90 лет! Он ученый, металловед, доктор наук, за свою жизнь получил много патентов на изобретения. Но я бы выдал ему еще один – за спортивное долголетие.

И опять с ветерком вниз! Фото: Кристина Лобанова.

Друзья-горнолыжники от всей души поздравили 90-летнего лыжника с круглым юбилеем. Внучка одного из них записала видео про юбиляра с видеопоздравлениями. Горнолыжники пожелали своему другу долгих лет жизни и – попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Свое долголетие юбиляр не связывает напрямую со спортом, но считает, что он делает жизнь полноценной.

- Моему брату 95 лет, он до сих пор прекрасно владеет компьютером, хоть и не спортивный человек, - говорит он. – Но ученому спорт необходим – он учит концентрироваться, что в науке важно. А самое главное, он помогает наслаждаться жизнью!