Министр транспорта Прикамья рассказал, как в холодные дни клали асфальт на Чусовском мосту

Морозные дни на Чусовском мосту. Фото: ГК "Стройтрансгаз".

Во время эфира на Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) гостем студии был министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков. Ведущая попросила его рассказать, когда стоит ждать открытия движения по новому Чусовскому мосту.

- Мост через Чусовую в Перми это, действительно, один из самых ожидаемых объектов, причем, не только для пермских автомобилистов, но и для водителей всего Пермского края, - ответил Сергей Вешняков. - Те задачи, которые ставились на этот год по нему, выполнены. Уже уложено асфальтобетонное покрытие на самом мосту и на подъездах к нему.

На новом мосту через Чусовую уже уложили асфальт. Фото: ГК "Стройтрансгаз".

В соцсетях приходилось встречать посты о том, что асфальт на мосту укладывали и в холодные дни.

- Во время работы использовалась асфальтовая смесь со специальными добавками, которая позволяют укладывать покрытие при температуре до -10 градусов, - успокоил Сергей Вешняков. - Также использовались два специальных комплекса. С помощью одного - разогревалось основание дороги, в другом нагревался и перемешивался асфальт. Представители заказчика из министерства ежедневно присутствовали на укладке асфальтовой смеси, проверяли ее температуру. Поэтому в качественности покрытия мы уверены, все будет в порядке.

Асфальт укладывали с помощью "сказочной" техники. Фото: ГК "Стройтрансгаз".

Сейчас на мосту оборудуются ограждение и освещение.

- Все готово к тому, чтобы в декабре было открыто движение по новому Чусовскому мосту, - заверил министр. - При этом к моменту открытия должны быть готовы все развязки, ведущие к нему.

НАША СПРАВКА

Строящийся мост станет частью транспортного коридора Москва – Казань – Пермь – Ханты-Мансийск – Сургут – Томск.

Он позволит ликвидировать пробки на переходе через реку Чусовая и улучшить транспортное сообщение. Новый мост - «близнец» существующего, он расположен на расстоянии 18 метров от действующего моста.

Кроме моста появятся развязки в районе поселка Пальники, новые развязки появятся на пересечении Соликамского тракта с ул. Корсуньской, а также на пересечении Восточного обхода с ул. Цимлянской.

Строительство моста ведет ГК «Стройтрансгаз»