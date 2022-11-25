В Белой гостиной открылась выставка детских работ, посвященных 300-летию Перми

На детских работах изображены знаковые места Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

24 ноября в приемной Пермской городской Думы открылась выставка детских рисунков, представленных на конкурс творческих работ «Пермь 300». Все творения пермских школьников разные, но все они очень добрые, интересные, искренние и дышат любовью к родному городу.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Есть здесь и статуя забавного старичка Лукьяна, и памятник медведю с затертым до блеска носом, и дождливый, но яркий от зонтиков осенний вечер в городе. Авторы работ - юные художники из восьми детских школ искусств Перми. А из 24 лучших работ, представленных на конкурс, получилась незабываемая экспозиция.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Организаторами творческого конкурса выступили Пермская городская Дума, Молодежный парламент города Перми и МАУК «Центральный выставочный зал». На открытие выставки пригласили и ребят, чьи работы будут теперь украшать стены Белой гостиной, а также педагогов, которые учат детей творить. Все они получили благодарности за участие в «Пермь 300».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Юных мастеров, создавших красочные шедевры, поприветствовал председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

- Белая гостиная в новом обличии радушно принимает новую экспозицию, - отметил Дмитрий Васильевич. – И она уникальна, потому что наш город здесь представлен глазами детей, а это очень ярко и чувственно. Такие работы дают нам, депутатам, восприятие того, каким город должен быть.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Трех победителей творческого конкурса выбирали голосованием среди депутатов Думы. Но победили в итоге все участники. Ребята проявили творчество и смогли показать все свои таланты.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Все вы большие молодцы, - выступила перед собравшимися первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник. – Важно, что все вы увидели Пермь добрыми глазами. Каждая ваша работа позиционирует Пермь, как славный город. И Пермь действительно год от года становится все лучше и краше! Спасибо вам за это и больших творческих успехов!

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Когда я вижу, какую красоту рисуют дети, то понимаю, как это здорово, что у вас есть возможность реализовываться, - отметил депутат Пермской городской Олег Шлыков. – Видели бы вы, какой ажиотаж создали ваши картины в момент голосования. Это были настоящие творческие диспуты. Хочется сказать вам одно: не бросайте это дело, дарите людям больше радости и счастья своим творчеством.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Одной из победительниц конкурса стала девятиклассница Любовь Кинащук. Она тушью изобразила Петропавловский собор в Перми.

- Занимаюсь рисованием шестой год, и это не первый мой конкурс, но мне было очень приятно оказаться в списке победителей, - поделилась с «Комсомольской правдой» Любовь Кинащук. – Рисовала я свою конкурсную работу по фотографии, а тушь и перо – это моя любимая техника. Участвовать в конкурсе мне посоветовала педагог. Пермь – это мой любимый город, где я родилась и живу уже 15 лет, поэтому я очень старалась.

Победители конкурса:

1 место: Шартогашева Мария, 14 лет, ученица МАУ ДО «ДШИ» Мотовилихинского района г. Перми

Работа «Пермский Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь»

2 место: Кошкина Алена, 9 лет, ученица МАУ ДО «ДШИ № 14 «Грани» г. Перми,

Работа «Осенний вечер в Перми»

3 место: Кинащук Любовь, 15 лет, ученица МАУ ДО «ДШИ № 15 «АРТика».

Работа «Петропавловский собор в Перми».