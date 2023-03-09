«Ее как будто заколдовали»: Пермские волонтеры рассказали о необычной старушке из Северодонецка

Летом прошлого года ее дом разбомбили украинские националисты. Фото предоставлено волонтерами «Пищи Жизни»

Волонтеры «Пищи Жизни» на Донбассе больше года. Все это время они ездят по освобожденным от украинских националистов городам ЛДНР: Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Старобельск, и раздают нуждающимся жителям горячее питание. Со многими семьями волонтеры знакомы лично. За обедом люди рассказывают добровольцам свои истории - грустные и веселые.

- Особенно запоминаются дети и старики, - рассказывает учредитель Пермского краевого отделения МБОО «Пища Жизни» Ольга Старостина. - Бабушку Женю мы видим последние полгода. Ее тело похоже на цифру 7: как будто ее заколдовали, она сложилась вдвое и нет сил разогнуться. Каждый день в 12 часов бабушка Женя выходит в город и два часа идет через дамбу и лес, чтобы успеть на раздачу горячего питания. Обратно возвращается затемно, дорогу приходится освещать фонариком.

Фото предоставлено волонтерами «Пищи Жизни»

Люди в многотысячной толпе всегда пропускают бабушку Женю без очереди. В этот раз горячий обед старушка надежно упаковала в огромную синюю полиэтиленовую сумку.

Фото предоставлено волонтерами «Пищи Жизни»

- Бабушка, а где ваша тележка на колесах?- поинтересовались волонтеры.

- Так вязнет в снегу, застревает. Оставила ее дома, - поделилась пожилая женщина.

Внушительный вид сумки и миниатюрное сложение старушки сочетались плохо. Добровольцы предложили бабушке подождать пока закончится раздача еды, а после отвезти домой. Старушка с удовольствием согласилась, забралась на сидение «Газели» и терпеливо ждала.

Фото предоставлено волонтерами «Пищи Жизни»

По дороге волонтеры узнали, что бабушке 86 лет и она дитя войны. Во время ВОВ ей было всего 5 лет, и она была сиротой. Кем только за свою жизнь она не работала - стекольщиком, сварщиком, строителем, снабженцем, а когда вышла на пенсию, стала жить в доме внуков. В июне они уехали, и старушка осталась одна.

- Летом 2022 во время очередного обстрела Северодонецка украинскими националистами загорелся ее сарай, потом дом и дома соседей - все сгорело. Остались только стены. До наступления холодов бабушка Женя жила в маленьком погребе, а потом ее приютила соседка на летней кухне, - рассказывают волонтеры.

Фото предоставлено волонтерами «Пищи Жизни»

Машина приехала к дому, и бабушка Женя пригласила добровольцев в гости.

- Мы взяли борщ, хлеб, разных продуктов и пошли. Кругом была разруха: когда-то красивое и уютное двухэтажное здание превратилось в пепел, цветущий огород - в груду развалин, бьющая ключом несколько десятков лет скважина валялась разорванная на куски.

Фото предоставлено волонтерами «Пищи Жизни»

Фото предоставлено волонтерами «Пищи Жизни»

Фото предоставлено волонтерами «Пищи Жизни»

Фото предоставлено волонтерами «Пищи Жизни»

Фото предоставлено волонтерами «Пищи Жизни»

В какой-то момент бабушка остановилась, подняла голову к небу, закрыла глаза и сказала, что очень устала.

Фото предоставлено волонтерами «Пищи Жизни»

- Спасибо вам за все, что вы дома свои оставили и помогаете нам. Низкий поклон! - проговорила старушка.

Волонтерам нужно было возвращаться в лагерь. Они обняли бабушку и в глубокой задумчивости поехали обратно. Свою гуманитарную миссию добровольцы будут продолжать. Они знают, что их всегда ждет бабушка Женя.

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