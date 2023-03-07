Тарифы на проезд будет утверждать администрация Перми

Методика расчета тарифа останется прежней Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сколько должен стоить проезд в пермском автобусе или трамвае? Ранее на этотвопрос отвечали депутаты городской думы, которые утверждали (или не утверждали) предложения администрации Перми. Но на февральском заседании думы депутаты согласились передать эти полномочия в ведение департамента транспорта. Хотя и не без бурного обсуждения.

С докладом по этому поводу выступил первый заместитель главы Перми Эдуард Хайруллин.Он сообщил, что при передаче полномочий по регулированию тарифов методика расчета экономически обоснованного тарифа останется прежней.Она будет зависеть от расходов на отрасль и пассажиропотока. Кстати, по сравнению с прошлым годом, экономически обоснованный тариф уменьшился на 2 рубля и сейчас составляет 37 рублей. Плата за проезд не сможет превышать его.

- На обслуживание всех маршрутов у нас заключены долгосрочные контракты с перевозчиками, пассажиропоток растет, так что изменение тарифа не превысит величины инфляции, -рассказал Эдуард Хайруллин. – А плановая индексация стоимости проезда позволит сохранить качество перевозок и развивать маршрутную сеть, сохраняя экономический баланс отрасли.

При этом определять стоимость проездных, как обычных, так и льготных, будет по-прежнему дума - на этом акцентировал внимание депутат Арсен Болквадзе и добавил, что Дмитрий Малютин внес в проект решения поправку, обязывающую городскую администрацию сообщать думе о планируемом изменении тарифа не позднее, чем за 30 дней до этого.

- Мы все понимаем, что экономическая составляющая для транспортной отрасли является важнейшим фактором, что тариф будет расти. Но вопрос в том, насколько и как часто. И депутаты должны контролировать этот процесс, - заявил депутат Эдуард Мирзамухаметов.

- Считаю, что тариф - это все-таки экономика, а не политика. И сейчас в Перми проводится огромная работа по совершенствованию нашего транспорта, по выводу его на качественно новый уровень. Приобретаются новые трамваи, автобусы, заключится концессионное соглашение о комплексном развитии трамвайной инфраструктуры, внедряются новые удобные способы оплаты проезда. Все это дает эффект в виде повышения доходов отрасли за счет увеличения пассажиропотока. Эта работа точно будет продолжаться. Вся информация о текущем положении дел с тарифом сосредоточена у администрации города, поэтому совершенно логично, что сегодня мы передали эти полномочия. Важно, что вопрос остается на муниципальном уровне. Общественный транспорт - это социальная услуга и такой должна оставаться, - считаетзаместитель председателя Пермской городской думы Максим Спиридонов.