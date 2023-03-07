В микрорайоне Ива откроется новая школа

Школа будет рассчитана на 1626 мест.

В новом учебном году первых учеников примет новая школа, которая откроется в микрорайоне Ива, на улице Серебристой. Как рассказал на пленарном заседании городской думы заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов, здание, в котором будет расположен новый корпус лицея №10, рассчитанный на 1626 мест, застройщик планирует передать в муниципальную собственность в сентябре 2023 года.

- Но строители работают ударно, заранее согласовывают проектные решения с надзорными органами, поэтому надеемся, что уже в июне-июле этого года зданиебудетпостроено. В этом микрорайоне много жителей, и они очень ждут эту школу, - отметил Алексей Грибанов.

Для того, чтобы ребята могли пойти в новую школу, необходимо оснастить ее необходимым оборудованием, мебелью и средствами обучения. Депутаты приняли решение выделить на эти цели 91,7 миллиона рублей. Впрочем, это не все деньги, которые потребуются для полного оснащения новой школы, так как помимо обычных учебных классов и кабинетов в здании будет свой бассейн, который застройщик также безвозмездно передаст в собственность города. Но до начала нового учебного года нужно будет закупить оборудование для бассейна.

- Пока у нас нет соответствующего норматива, поэтому сейчас мы определяем перечень оборудования и его стоимость, а затем вновь выйдем на думу с дополнительной потребностью именно на оснащение бассейна, - пояснил Алексей Грибанов.

- Строящийся бассейн - достаточно большой, 25-метровый, с большим количеством дорожек. Конечно же, рассматривается возможность наладить в этом бассейне профессиональный учебно-тренировочный процесс, чтобы были представлены все водные виды спорта, а жители разного возраста могли заниматься спортом, - считает депутат Ирина Горбунова.

- Для нас это уже вторая история взаимодействия с застройщиком по приему образовательного учреждения в муниципальную собственность. И впервые я могу сказать, что застройщик это делает спокойно, уверен, что школа будет запущена, - подчеркнул депутат Олег Бурдин.