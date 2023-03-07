Зона платных парковок в Перми будет расширена

В центре Перми загруженность парковок выше 90 процентов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первые платные парковки в Перми появились в 2016 году в самом центре города. Постепенно платная зона расширялась, и сейчас она включает около 10 тысяч парковочных мест - около 6,6 тысячи мест размещено в Ленинском районе и около 3,4 тысячи мест - в Свердловском. Об этом во время часа депутата на пленарном заседании Пермской городской думы рассказал заместитель главы администрации города Дмитрий Галиханов.

- Главными целями введения платных парковок стали необходимость снижения транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть и увеличения оборачиваемости парковочных мест в центре города, - напомнил Дмитрий Галиханов.

При этом в 2022 году в бюджет города поступило более 124 миллионов рублей за пользование платными парковками. Еще 114 миллионов рублей составили штрафы за неуплату стоянки автомобиля в платной зоне.

Плюс три плоскостные парковки

Чтобы водители, приезжающие в центр Перми на один-два часа, имели возможность оставлять на это время свои автомобили в парковочных карманах вдоль проезжей части улиц, городские власти решили создавать плоскостные парковки. Там могли бы держать свои машины те, кто работает в центре. Первые четыре плоскостные парковки уже начали действовать в ноябре прошлого года. Стоимость одного часа стоянки автомобиля на них составляет 20 рублей, но за весь рабочий день плата не может превышать 120 рублей.

Как рассказал депутатам Дмитрий Галиханов, в 2023 году планируется создать еще три плоскостные парковки: в районе домов №21 и №23 по улице Попова, возле дома №1 по улице Пушкина, возле остановки «Разгуляй» по направлению в сторону цирка.

Также для людей, которым необходимо постоянно оставлять автомобиль в центре города, были введены абонементы на 10, 20, 40, 60 и 120 рабочих дней. При покупке некоторых видов из них предоставляется скидка.

Несмотря на введение платы, проблема с парковочными местами на центральных улицах все равно остается. Порой, чтобы припарковаться, водителям приходится объезжать несколько кварталов. И в той зоне, где занятость парковочных мест превышает 90 процентов, с 28 ноября 2022 года была введена новая тарифная зона, где плата за час парковки составляет не 20, а 30 рублей. Эта зона получила номер 102.

После доклада депутаты задали заместителю главы города ряд вопросов. Николай Булатов спросил, есть ли у городской администрации планы расширить зону платных парковок, а также повысить стоимость часа стоянки.

Дмитрий Галиханов ответил, что зона платных парковок может быть в этом году расширена от Комсомольской площади в сторону улицы Чкалова.

- Повышение тарифа у нас произошло в ноябре.Стоимость парковочных мест рассчитывается в зависимости от их загруженности. Вопрос поднятия платы будет рассмотрен после мониторинга ситуации на дорогах за квартал. В январе мы не смогли провести мониторинг как следует, потому что в начале месяца были нерабочие дни, когда парковки были бесплатными,- объяснил он.

Также депутатов интересовало качество уборки снега в парковочных карманах, сокращение количества мест для парковки на Комсомольском проспекте и улице Сибирской после их реконструкции и планы по дальнейшему созданию в Перми плоскостных и перехватывающих парковок.

Номер не спрятать

Депутат Арсен Болквадзе отметил, что есть системные недоработки в организации платных парковок.

- В первое время введение в Перми зоны платных парковок давало эффект, стали появляться свободные места, но с годами произошло привыкание, - считает депутат. - В том числе у людей появилась привычка не платить за парковку. Место в центре найти невозможно, но многие машины стоят с закрытыми номерами, чтобы невозможно было их вычислить с помощью видеофиксации. Система платных парковок не работает как регулятор оборачиваемости парковочных мест, она превратилась просто в систему сбора денег.

- Контроль парковочного пространства осуществляются фото- и видеофиксаторами, работающими в автоматическом режиме, пешими патрулями, которые открывают спрятанные номера и фиксируют нарушения, а также совместными экипажами Пермской дирекции дорожного движения и ДПС, - сообщил Дмитрий Галиханов. - В 2022 году было вынесено 80 711 постановлений по делам об административных нарушениях и 80 279 за неоплату пользования платными парковками.

Необходимость более жесткого контроля за парковками поддержал и председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.

- Плата за час парковки в Перми – одна из самых низких среди городов-миллионников, - подчеркнул он. - Парковочная политика должна основываться на принципе социальной справедливости. Не должно быть так, что один платит за парковку, а другойзакрыл номер и не платит и при этом остается безнаказанным. Решение этой проблемы должно стать приоритетным направлением работы администрации в 2023 году. Возможно, нужно увеличить число пеших патрулей. Предлагаю изучить опыт других городов, где есть платные парковки, как они решают данную проблему. Лучшие практики необходимо применять в нашем городе.