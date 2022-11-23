Воспитатели из детского сада «Радуга» ставят спектакли о Пермском крае и показывают их на большой сцене

Своих первых малышей частный детский сад на ул. Хабаровской, 64 в Перми выпустил в сентябре 2013 года. Сначала это была одна разновозрастная группа, но со временем количество групп выросло до четырех. Сейчас в детском саду воспитываются дети от 1,5 до 7 лет.

- Мы из категории тех специалистов, которые вдохновляются детством! - говорят педагоги «Радуги». - Поэтому, когда дети требуют от нас гениальных идей, мы придумываем их и воплощаем все вместе.

Однажды воспитателям пришла мысль: поиграть с детьми в театр. Именно поиграть, ведь для дошкольного возраста игровая деятельность является ведущей. И вот уже четыре года подряд дети и педагоги играют в театр. Происходит это чаще всего в последний месяц весны.

- Театральные постановки являются важной составной частью «Радужного образования», а драматизация образовательного материала является одним из самых эффективных способов применения принципа наглядности, - отмечают воспитатели детского сада. - В этом году мы затронули сложную тематику для дошкольного восприятия - историю Пермского края. Ламповая атмосфера, где царят душевное спокойствие и гармония, помогает нам создавать собственные сценарии. В этом году мы решились на сочинительство собственных песен, автором которых стал Александр Федорович Старовойтов.

Все блестящие идеи педагогов с радостью поддерживает учредитель Ираида Васильевна Сученинова. Спектакли, которые ставит детский сад на протяжении трех последних лет, режиссируются самостоятельно: пишутся сценарии, создаются сценические образы и костюмы, а песни записываются в студии у Михаила Мазунина.

- Воспитатели нашего детского сада творческие личности, которые находятся в процессе постоянного саморазвития. Наши главные героини - это воспитатели подготовительной группы - Марина Владимировна Максимович (Баба Яга), Екатерина Владимировна Аппалонова (Кот), воспитатели младшей группы - Елена Викторовна Дьячкова (Инопланетянка), Ирина Юрьевна Гришина и воспитатель группы раннего возраста Динара Вячеславовна Носкова. Координирует весь процесс - методист Вера Григорьевна Салихова. Все наши педагоги разные, но все хорошо знают детскую специфику методики актерского мастерства и репетирования.

«Продукт» совместного творчества педагогов всегда обретает свою жизнь на большой сцене.

ВАЖНО

Проект частного детского сада «Радуга» приурочен к значимому событию города - 300-летию Перми, а также к Году культуры. Его целью является рассказ дошкольникам и детям начальных классов о богатой истории становления Пермского края языком сказки. А значит, при помощи средств художественной выразительности: пластических зарисовок, песен и танцев, игр со зрителями, музыкального и светового оформления. Погрузившись в спектакль, юные зрители запомнят историческую информацию гораздо лучше, чем из обычного рассказа, прочитанного в книге. А значит, спектакль будет играть большую роль в формировании личности ребенка и способствовать его всестороннему развитию.

Одну из основных форм финансовой поддержки оказал Президентский фонд культурных инициатив. В связи с этим вход на представление будет открытым по пригласительным билетам, которые можно получить в ДК им. Кирова.

Предновогоднюю версию спектакля «Приключение инопланетян на Пермской земле» сотрудники «Радуги» планируют показать 11 декабря 2022 года. Взрослых и детей ожидает интерактивное представление: песни, танцы, колоритные персонажи, игры с залом. Маленькие зрители узнают, что такое звериный стиль, основание города Перми, легенды Пермского края. Также зрителей ожидает фотосессия с главным символом Пермского края - Мишкой.

Этот интересный и необычный проект педагогов «Радуги» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

- Порой дорога намного важнее, чем конечная точка назначения, - объясняют воспитатели. - Для нас выиграть грант и работать дальше - это прекрасная возможность развить новые компетенции и навыки, возможность выйти за пределы своих должностных обязанностей, своих осознаваемых возможностей. Увидеть коллег в ином амплуа, а детям показать их безграничные таланты. Надеемся, что наша инициатива расскажет другим, как мы любим свой Пермский край и подрастающих в нем детей.