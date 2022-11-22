Пермская транспортная система признана лучшей в стране

Возраст большинства автобусов в Перми не превышает пяти лет. Фото: Елена Жуланова

- Задача нашего рейтинга - сравнить города и их транспортные системы, чтобы выявить слабые и сильные их стороны и чтобы одни города перенимали удачные решения у других, - рассказали в компании SIMETRA, которая занимается моделированием транспортных систем в России и других странах.

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ КРИТЕРИЕВ

Эксперты SIMETRA проанализировали работу общественного транспорта в 82 крупных городах, исключая Москву и Санкт-Петербург. В рейтинге транспортных систем учитывался ряд показателей:

1. Физическая доступность общественного транспорта подразумевает, как быстро пассажир может добраться до ближайшей остановки, а также до места назначения.

2. Ценовая доступность - стоимость разового билета в соотношении со средневзвешенными подушевыми доходами населения.

3. Эффективность - скорость перемещения по городу.

4. Комфорт и удобство - удобная тарифная система и функциональность транспортной карты, сервисы информирования о работе транспорта.

5. Безопасность и устойчивое развитие.

Также при оценке качества работы общественного транспорта большое внимание уделялось количеству магистральных маршрутов и доступа к ним населения. Учитывалось количество выделенных дорог для движения общественного транспорта, доля автобусов и трамваев, чьи маршруты можно отслеживать в режиме онлайн, наличие камер фото-видеофиксации нарушений и доступность проездных билетов.

РЕЗУЛЬТАТ ТРАНСПОРТНОЙ РЕФОРМЫ НАЛИЦО

В этом году система общественного транспорта Перми набрала наибольшее количество баллов среди остальных городов, заняв первое место в рейтинге и опередив Новокузнецк, Екатеринбург, Казань и Ижевск.

По комфорту и удобству транспорта город приблизился к идеалу, набрав 19,2 балла. Высоко оценили эксперты физическую доступность и функциональность транспортной сети.

- Пермь провела комплексную реформу общественного транспорта в последние годы и по праву способна утверждать, что ее администрация на регулярной основе отслеживает и решает проблемы общественного транспорта, - объяснили высокий результат города в компании SIMETRA.

Проезд в Перми также оказывается выгоднее, чем в других городах Приволжья. Поскольку в рейтинге учитывалась не столько стоимость одного проезда, сколько выгода от приобретения месячного проездного вместо разовых билетов в течение месяца. Билет в пермском автобусе или трамвае стоит 33 рубля, а проездной на месяц - 1683 рубля, то есть одна поездка становится выгоднее с 52-го раза.

- За два года Пермь поднялась в рейтинге с девятого места на первое, - прокомментировал результаты рейтинга в своем Telegram-канале глава Перми Алексей Дёмкин. - Это результат планомерной работы городских и краевых властей, большое внимание развитию транспортной отрасли уделяет и губернатор Дмитрий Махонин.

Как заметил глава Перми, транспортная реформа в городе завершена, поскольку большинство ее целей достигнуто. Сейчас продолжается тонкая настройка транспортной системы.

- Особенно важно в этом процессе взаимодействие с жителями, - подчеркнул Алексей Дёмкин. - Дал поручение руководителю городского департамента транспорта при необходимости проводить встречи с пермяками и использовать в своей работе полученную от них обратную связь.