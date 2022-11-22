Пять городов Приволжья - в топе лучших по транспорту

За основу исследования взят идеальный город, где доволен каждый пассажир. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Что лучше: дешевые билеты на автобус или минимальное ожидание транспорта на остановке? Новые трамваи или «умные» остановки? Компания SIMETRA уже в третий раз составила рейтинг городов России по качеству общественного транспорта, исключив Москву и Питер.

Пермь - первая

Эксперты провели научное исследование, взяв за основу некий идеальный город, где доволен каждый пассажир.

Рейтинг этого идеального города соответствует оценке в 100 баллов. Ценовая и физическая доступность в нем составляет 17 и 25 баллов, соответственно, комфорт и удобство - 20 баллов, функциональность - 21, безопасность и устойчивое развитие - 17.

В десятку лучших вошли пять городов Приволжья. На первом месте оказалась Пермь (в прошлом году она была на втором), которая заняла максимальное количество баллов - 73.

4-е место в рейтинге занимает Казань, в прошлом году город был третьим. Практически по всем показателям столица Татарстана отстает от лидера на десятые доли балла, но значительно уступает по ценовой доступности. При стоимости разового билета в 35 рублей, месячный проездной стоит 2800.

Самарцы ждут новую станцию метро

На 5-й и 6-й позициях расположились Ижевск и Нижний Новгород, на 8-й - Самара. Все они за год опустились на одну строчку вниз. В столице Удмуртии транспорт комфортный и удобный, а по ценовой доступности он превосходит казанский - билет на одну поездку стоит всего 25 рублей. Правда, проездной обойдется в 2703 рубля.

Нижний Новгород отличается функциональностью транспортной сети, а стоимость проезда составляет 28 рублей (проездной - 2300). В Самаре при стоимости поездки в 35 рублей проездной на месяц обойдется в 1985 рублей.

В Самаре хорошо развиты трамвайная и троллейбусная сети. А вот на ряде автобусных маршрутов работают маленькие «ПАЗики», которые понижают критерий удобства и комфорта. Работает в городе и метро, но оно не пользуется особой популярностью у пассажиров из-за неудачной трассировки. Должно улучшить ситуацию введение в строй новой станции - «Театральная».

- Я думаю, Самара легко может войти и в топ-3 в таком рейтинге, - считает основатель паблика «Самарский метрополитен» Андрей Сазонов. - Чтобы быть на первых позициях, надо развивать магистральные маршруты - пока этим критериям в Самаре соответствует только пара трамвайных трасс. И, я считаю, нужно наводить порядок с межмуниципальными «маршрутками», которые работают как им выгодно. Плюс интегрировать в городскую систему электропоезда.

Середняки и аутсайдеры

Четыре города Приволжья оказались в середнячках. Саратов за год спустился на 4 строки вниз, он на 19-м месте. На 20-м месте - Чебоксары. Уфа, занимавшая в прошлом году всего 45-е место, поднявшись на целых 23 строчки, стала 22-й. Ульяновск находится на 27-й строчке.

Аутсайдерами рейтинга стали Йошкар-Ола, Саранск, Оренбург и Пенза.

В Оренбурге самый низкий показатель по безопасности и устойчивому развитию общественного транспорта - 4,5 балла. Эксперты отмечают, что за период мониторинга в Оренбурге произошло 30 ДТП с участием общественного транспорта, в них пострадали 42 человека. Большая часть подвижного состава в городе - автобусы, возраст их превышает 10 лет. Ходят по городу и троллейбусы, но мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил о намерении избавиться от них. С экономической точки зрения троллейбусы невыгодны, да и сами машины слишком стары и изношены - возраст свыше 12 лет.

Худшим в Приволжье оказался транспорт Пензы. Хотя город и поднялся за год на 2 строчки, но находится только на 78-м месте.