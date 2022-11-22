Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 ноября 2022 8:00

Пять городов Приволжья - в топе лучших по транспорту

Научное исследование провела компания SIMETRA
Авторы (3):
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Юлия ДУБЕНКО
Юлия ДУБЕНКО
За основу исследования взят идеальный город, где доволен каждый пассажир.

За основу исследования взят идеальный город, где доволен каждый пассажир.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Что лучше: дешевые билеты на автобус или минимальное ожидание транспорта на остановке? Новые трамваи или «умные» остановки? Компания SIMETRA уже в третий раз составила рейтинг городов России по качеству общественного транспорта, исключив Москву и Питер.

Пермь - первая

Эксперты провели научное исследование, взяв за основу некий идеальный город, где доволен каждый пассажир.

Рейтинг этого идеального города соответствует оценке в 100 баллов. Ценовая и физическая доступность в нем составляет 17 и 25 баллов, соответственно, комфорт и удобство - 20 баллов, функциональность - 21, безопасность и устойчивое развитие - 17.

В десятку лучших вошли пять городов Приволжья. На первом месте оказалась Пермь (в прошлом году она была на втором), которая заняла максимальное количество баллов - 73.

4-е место в рейтинге занимает Казань, в прошлом году город был третьим. Практически по всем показателям столица Татарстана отстает от лидера на десятые доли балла, но значительно уступает по ценовой доступности. При стоимости разового билета в 35 рублей, месячный проездной стоит 2800.

Самарцы ждут новую станцию метро

На 5-й и 6-й позициях расположились Ижевск и Нижний Новгород, на 8-й - Самара. Все они за год опустились на одну строчку вниз. В столице Удмуртии транспорт комфортный и удобный, а по ценовой доступности он превосходит казанский - билет на одну поездку стоит всего 25 рублей. Правда, проездной обойдется в 2703 рубля.

Нижний Новгород отличается функциональностью транспортной сети, а стоимость проезда составляет 28 рублей (проездной - 2300). В Самаре при стоимости поездки в 35 рублей проездной на месяц обойдется в 1985 рублей.

В Самаре хорошо развиты трамвайная и троллейбусная сети. А вот на ряде автобусных маршрутов работают маленькие «ПАЗики», которые понижают критерий удобства и комфорта. Работает в городе и метро, но оно не пользуется особой популярностью у пассажиров из-за неудачной трассировки. Должно улучшить ситуацию введение в строй новой станции - «Театральная».

- Я думаю, Самара легко может войти и в топ-3 в таком рейтинге, - считает основатель паблика «Самарский метрополитен» Андрей Сазонов. - Чтобы быть на первых позициях, надо развивать магистральные маршруты - пока этим критериям в Самаре соответствует только пара трамвайных трасс. И, я считаю, нужно наводить порядок с межмуниципальными «маршрутками», которые работают как им выгодно. Плюс интегрировать в городскую систему электропоезда.

Середняки и аутсайдеры

Четыре города Приволжья оказались в середнячках. Саратов за год спустился на 4 строки вниз, он на 19-м месте. На 20-м месте - Чебоксары. Уфа, занимавшая в прошлом году всего 45-е место, поднявшись на целых 23 строчки, стала 22-й. Ульяновск находится на 27-й строчке.

Аутсайдерами рейтинга стали Йошкар-Ола, Саранск, Оренбург и Пенза.

В Оренбурге самый низкий показатель по безопасности и устойчивому развитию общественного транспорта - 4,5 балла. Эксперты отмечают, что за период мониторинга в Оренбурге произошло 30 ДТП с участием общественного транспорта, в них пострадали 42 человека. Большая часть подвижного состава в городе - автобусы, возраст их превышает 10 лет. Ходят по городу и троллейбусы, но мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил о намерении избавиться от них. С экономической точки зрения троллейбусы невыгодны, да и сами машины слишком стары и изношены - возраст свыше 12 лет.

Худшим в Приволжье оказался транспорт Пензы. Хотя город и поднялся за год на 2 строчки, но находится только на 78-м месте.

НОВОСТИ